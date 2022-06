Mar todavía no ha recibido la notificación de las dimisiones en bloque de la Cofradía de Carril

La Consellería do Mar todavía no ha recibido la notificación de la Cofradía de Carril sobre las diez dimisiones de miembros de la Xunta Xeral que se ejecutaron el miércoles. La entidad carrilexa tiene todavía días para hacer el trámite y será entonces cuando la administración autonómica deberá tomar las riendas del Pósito aplicando así el reglamento vigente. Tras la disolución de los órganos de gobierno –que implican que José Luis Villanueva deje de ser patrón mayor– se debe nombrar una Gestora y convocar elecciones. Desde la Consellería do Mar todavía no han decidido si estas elecciones se celebrarán conjuntamente con las previstas para final de año en todas las cofradías de Galicia o si, por el contrario, se realizarán unos comicios previos en Carril para repetirlos de nuevo en el último tramo del año. Algo que, en todo caso, parece altamente improbable.





Lo cierto es que la situación en la Cofradía de Carril ha sido un auténtico polvorín desde el mismo momento en que José Luis Villanueva ganó las elecciones en el año 2018. El cisma con parte de las mariscadoras de la agrupación de marisqueo a pie viene de lejos con continuas reclamaciones ante la Consellería y también llegando estas a los juzgados. De hecho no es la primera vez que parte de la Xunta Xeral de Carril dimite en bloque y dejan sin cargo a José Luis Villanueva. Ocurrió lo mismo en el año 2017 por causas y con argumentos muy similares a los ahora empleados.





Por el momento la Consellería do Mar no ha puesto fecha tampoco a las elecciones a los órganos de gobierno de todas las cofradías de Galicia. Eso sí, lo que sí ha confirmado en más de una ocasión es que serán en el último tramo del año. Cabe conocer ahora si –con dos disoluciones de órganos a sus espaldas– Villanueva volverá a presentarse a patrón mayor.