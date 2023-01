Marcan en Vilaxoán las zonas de la red de pluviales con roturas para proceder a su reparación

Técnicos de una empresa especializada procedieron ayer a marcar sobre el terreno en Vilaxoán aquellos puntos de la red de pluviales en los que se ha detectado una rotura y que –por consiguiente– han provocado importantes inundaciones y arrastres de tierra. En concreto los técnicos estuvieron marcando puntos en la calle Bouza de Abaixo y también en la plaza Rafael Pazos. La intención – a priori– sería reparar esos puntos concretos para evitar que en caso de lluvia estas canalizaciones vuelvan a provocar anegamientos.



En todo caso desde la asociación de vecinos de la localidad consideran que estas actuaciones no son suficientes. Entienden que lo que hay que hacer en Vilaxoán y en las calles afectadas por las inundaciones no son “parches”, sino que lo que se precisa es una reforma integral de todas las canalizaciones para evitar no solo problemas en el presente, sino también en el futuro. De ahí que insten a las administraciones competentes a hacer un plan de actuación completo para poder resolver un problema que arrastran desde hace años.



La evidencia más clara de que algo falla con las canalizaciones en Vilaxoán se dio en los últimos temporales de viento y lluvia con importantes inundaciones que volvieron a poner la necesidad de una actuación en la zona en el punto de mira.



De hecho desde la asociación de vecinos ya trasladaron en más de una ocasión al gobierno local la importancia de acometer esta y otras mejoras en Vilaxoán, en un listado de actuaciones pendientes que en el Concello tienen desde hace ya meses. Unas reivindicaciones que en primer término se promovieron desde la plataforma Esperta Vilaxoán y ya después –tras las elecciones en la asociación de vecinos y la elección de Cándido Meixide como presidente– a través de este colectivo.



Las roturas de canalizaciones de pluviales es uno de los problemas que se ha detectado no solo en Vilaxoán, sino también en otros puntos de la localidad arousana.