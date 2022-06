Marcos Lorenzo | “Precisamos dunha medicina que estea nos barrios e nos comités de empresa”

Aínda que ás veces colócano na sección de autoaxuda, o de Marcos Lorenzo (A Coruña, 1970) é unha análise que nada ten que ver cos que venden fume en forma de emoticona. Todo elo pese a que o título da súa última obra poida parecelo. “Dous escritos sobre a felicidade” afonda na saúde colectiva dos galegos.



Cal é relación entre a literatura e a saúde mental?

A literatura, desde o Quixote ata os surrealistas falando dos soños, abordou sempre os desordes e as doenzas mentais. Nos últimos tempos houbo unha “saída do armario” de persoas que pasaron por procesos de este tipo, como Ángel Martín ou Anxo Lugilde, que fixeron que se empece a falar con normalidade deste asunto. O meu é diferente, eu intento analizar cal é o estado anímico da poboación galega.



E é diferente ao da poboación de calquera outro lugar?

O que eu descubrín mentras estaba facendo o libro é bastante chamativo e bastante demoledor. En Galicia temos unha tasa de suicidios que é un 50 por cento superior á media española. Somos líderes en consumo de psicofármacos xunto a Asturias, co primeiro posto en tranquilizantes (un 40 por cento máis que a media española) e segundos en antidepresivos, cun 80 por cento máis. Se iso o comparas coa dotación de psicólogas na sanidade pública dache unha ecuación moi reveladora: Temos a maior problemática en termos de saúde mental e a menor dotación de profesionais. Os datos cando fixen o libro falan de 1,2 psicólogos por cada cen mil habitantes. En España está entre 3 e 4, en Europa en 18 e en Holanda en 90.



Falas tamén desa cárcere na que se convertiu a felicidade...

Eu falo un pouco do optimismo patolóxico que padecemos. Dunha serie de enunciados, mensaxes tenebrosos co que nos obsequia a cotío o mundo da publicidade, da empresa e incluso do deporte. De ese “si queres podes” ou “persegue os teus soños”. Cando en realidade non é verdade. Non todo é vontade e hai estruturas sociais que impiden que logres os obxectivos. Temos a sociedade repleta de este tipo de mensaxes, cun punto infantiloide como os libros de Paulo Coelho, o coaching.... Agora ata hai aplicacións para monotorizar as emocións. Parece que a felicidade pasa de ser un obxectivo de vida obrigatorio e como non é posible ese estado de forma constante, ao final acaba de ser unha fonte de neurose e de frustración.



Se falamos das estruturas sociais, as condicións de vida terán tamén moito que ver...

As estatísticas, como as do propio INE e a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) din que é a comunidade autónoma con menor satisfacción de vida.. Hai diferentes indicadores que apuntan todos no mesmo sentido. O primeiro é o envellecemento e mala saúde, nunha comunidade moi envellecida; o segundo é a soidade e baixa satisfacción coas relacións persoais. O tema da soidade está vinculado á dispersión da poboación e a xente maior que vive soa. En canto á cuestión da baixa satisfacción coas relacións persoais, habería que investigar un pouco máis. O terceiro factor que se cita é a carencia de recurso, pobreza ou risco de pobreza. Ten relevancia o tipo de políticas que se implementan. Tamén pode ter que ver coas expectativas de futuro do país, no que nos últimos catorce anos emigraron entre 150.000 e 200.000 mozos. É unha xeración sen esperanza e eu creo que iso ten un impacto sobre a psicoloxía colectiva. No Alentexo, en Portugal, hai investigacións sobre o incremento do suicidio entre os maiores das comunidades nas que os mozos tiveron que emigrar. Son moitas causas, pero non se pode caer en explicacións simplistas coma o clima, porque non ten validez científica, ou en prexuízos racistas como o carácter galego.



A solución parece ser tamén bastante complexa...

Fan falta políticas que melloren a calidade de vida; incidir na prevención; tamén se poden propiciar as relacións a través do asociacionismo o de políticas culturais. Sobre todo sería interesante cambiar o concepto de medicina, que sexa preventiva e que vaia ás causas sociais dos problemas. Precisamos unha medicina que estea nos barrios, nos comités de empresa, alí onde se deciden as cousas que van a ser determinantes no nivel de vida das persoas.