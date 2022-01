La mejora de la calle Ameixeiras incluirá plazas de aparcamiento y más iluminación en la zona

Dos semanas después de haberlo confirmado en el Pleno el gobierno local ha aprobado el proyecto para dotar de aceras a uno de los márgenes de la Rúa Ameixeiras. Será en terrenos municipales y gracias a una inversión de 72.442 euros. Se dará así respuesta parcial a las demandas de los vecinos que entienden que siendo como es esta una calle tan transitada la seguridad vial no es a día de hoy uno de sus fuertes. De hecho el ejecutivo socialista que preside Alberto Varela todavía debe buscar la fórmula para ejecutar aceras en el otro margen y, para ello, ya han empezado las negociaciones con propietarios de terrenos.





En todo caso la ejecución de las aceras ya prevista llevará pareja la creación de una línea de aparcamientos en la zona (algo que a día de hoy no existe como tal). El proyecto también contempla la colocación de iluminación, así como el enterramiento del tendido eléctrico. A mayores se revisarán las redes de saneamiento y pluviales.





Las aceras que se van a construir son totalmente accesibles, según exponen desde el Concello. Se realizarán con hormigón con especial atención a los acabados superficiales, tanto en colores como en texturas, lo que deberá incluir cortes y juntas de dilatación. Se usará además losa hidráulica con botones antideslizantes para señalizar los pasos de peatones.





Lo cierto es que los problemas con la Rúa Amexeiras no son los únicos que el gobierno municipal tiene pendientes con Sobradelo y Vilaxoán. Los vecinos acudirán hoy de nuevo al Pleno para reclamar mejoras no solo en la citada calle, sino también en Veiga do Mar. El incremento del tránsito de vehículos por esa zona provoca situaciones de riesgo sobre todo para los peatones, sobre todo teniendo en cuenta que la iluminación en la zona es además muy deficiente.