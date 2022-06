El menudeo en el punto de mira, una tarde con la Policía Nacional de Vilagarcía

La jornada en la Comisaría de Vilagarcía empieza con una reu­nión de preparación. La prevención contra el tráfico de drogas, especialmente el menudeo, centra el operativo que se llevará a cabo esta tarde, según explica el jefe de Seguridad Ciudadana.



La organización es esencial en un oficio en el que también juega un importante papel la improvisación. La clave está en estar preparado, por ello en las reuniones los agentes abordan todo tipo de posibles escenarios.



Con el jefe de la Comisaría, Luis Hombreiro, a la cabeza, sale un amplio dispositivo destinado a la realización de una serie de controles en los locales de ocio. Es la víspera de San Juan, una noche en la que reina el ambiente familiar, pero también en la que se dispara el consumo de sustancias estupefacientes.



Son cinco los vehículos que participan en este amplio dispositivo, que se plantea la protección de los menores con especial dedicación. Dos de los coches están sin rotular. El trabajo de la policía judicial, como avanzadilla para informar sobre el movimiento en las zonas en las que se actuará, es esencial a la hora de rentabilizar esfuerzos y recursos.



La primera misión, comunicar. Para ello, se ponen en contacto con la sala 091 de Vigo, a la que informan sobre a dónde se dirigen, para qué y que indicativos participan, con su número de referencia. “Tienen que saber donde nos encontramos en todo momento”, explica Hombreiro.









Más presencia en la calle





La primera parada es en la Praza de Carús, donde se procede al registro de tres locales hosteleros. En uno de ellos, se desarticuló hace unos meses un punto de venta de droga, con la detención de una camarera. Los agentes peinan con esmero cada rincón, desde el interior de los cajones hasta los vasos o las alcantarillas, levantando las arquetas. “En una ocasión apareció droga en un calcetín”, comenta Hombreiro. Los posibles escondites en falsos techos son revisados bajo la mirada del personal.



Tras esta parada, se dirigen a otro local, también en el barrio de O Castro, donde la avanzadilla ya detecta un ambiente muy calmado, por lo que no se llega a intervenir. Renza o la subida de la estación son otras dos paradas de la tarde.







Los agentes cuentan, en todo momento, con la colaboración de los hosteleros. No aparece nada en el interior de los locales, aunque sí en los cacheos a alguno de los clientes.



Los policías identifican hasta 18 personas, en un dispositivo que tiene la prevención como principal objetivo. En cuatro casos, encuentran lo que se esperaba de aquella tarde pre-festiva. Son cuatro actas las que se levantan por posesión de marihuana, hacís, speed o cocaína. La posesión de droga se considera una infracción y está penada con una multa de, mínimo, 600 euros.



Uno de los identificados con droga a punto está de acabar en Comisaría, ya que no llevaba identificación encima. Evita el mal trago logrando una foto de su documento de identidad. La anécdota de la jornada la pone este mismo joven, cuando poco después trata de coger el coche con signos evidentes de estar bajo las influencias de alguna sustancia.





“Si te pillo conduciendo y das positivo, te voy a denunciar”, advierte uno de los policías. “Bueno, si no quieres no voy”, le responde el joven, justo antes de salir del vehículo y abandonar sus intenciones.



El dispositivo montado en la tarde del 22 se mueve tanto por el centro urbano, como por el rural. La intención es llegar a toda la ciudadanía. Y es que, explica Hombreiro, desde que se percibe más policía en la calle también aumentan los avisos. En este sentido, lugares como Bamio o Renza forman parte del día a día de los efectivos. Las reacciones entre la ciudadanía, al ver el gran dispositivo, son primero de sorpresa, pero también de satisfacción.



Para que esto sea posible, explica Hombreiro, se llevó a cabo una reorganización interna. “Se hicieron muchos cambios y conseguimos mucha gente en la calle”, explica el jefe de la Comisaría. La plantilla se reforzó recientemente con la incorporación de un nuevo jefe de Seguridad Ciudana.



“Es un esfuerzo por estar cerca de la ciudadanía”, reflexiona Hombreiro, que considera que un control a pie por la zona comercial “genera que los delincuentes no vayan allí” e “imprime tranquilidad” a comerciantes y ciudadanos. “Nos movemos en niveles exigentes”, anuncia.



Para ello, apuesta también por la colaboración con el Concello, con el que mantienen contacto. Una cooperación que espera incrementar con controles conjuntos con la Policía Local.