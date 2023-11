La Navidad de Vilagarcía brillará a partir del 1 de diciembre y con más de 300 adornos y diseños

La empresa Iluminaciones Santiaguesas ha empezado a instalar el alumbrado navideño de Vilagarcía con la previsión de encenderlo el viernes 1 de diciembre, tal y como se contempla en el contrato de alquiler que ha realizado Ravella. Serán más de 300 elementos luminosos repartidos por la ciudad para ambientar las fiestas.



El coste de la operación es de 115.000 euros, pero el contrato incluye la decoración luminosa de San Roque y Santa Rita de 2024, así como la instalación para dar suministro eléctrico a las atracciones y puestos de estas celebraciones.



En cuanto al alumbrado navideño, se mantendrá encendido los mismos días que el año pasado, un total de 38, comprendidos entre 1 de diciembre y el 7 de enero. El gobierno local decidió en 2022 rebajar la cifra habitual para ahorrar energía en base a criterios de sostenibilidad y también de coste económico. Y en cuanto al horario, permanecerá encendido entre las 18 horas –una hora antes– y la medianoche. También hace tiempo que este y otros concellos no lo mantienen en horas nocturnas –salvo días excepcionales– por los mismos motivos.



La relación de adornos es larga y también su ubicación. Habrá desde bolas imperiales (una docena) hasta los tradicionales arcos (cerca de 90), techos y coronas luminosas, más de un centenar de farolas adornadas, además de árboles, etc. Por supuesto, no faltarán los grandes montajes, como el cono tridimensional transitable de la Praza de Galicia, que no podrá tener menos de 20 metros de altura y siete de diámetro, además se instalará otra figura de 14 metros de largo por 12 de alto. Mientras que en Independencia se contempla la iluminación del árbol de 25 metros de alto con un mínimo de 80 figuras tridimensionales, además de la instalación de un photocall y una ciudad infantil. En Vilaxoán (Dona Concha) y en Carril (Praza da Liberdade) también se colocarán conos pero de menor tamaño, de cinco metros de altura.



En total, más de 300 decorados de diferente tipología y diseño brillarán en algo más de 60 puntos de la ciudad, incluyendo edificios públicos como la Casa Consistorial y casas de cultura y centros sociales de las parroquias.



El Concello de Vilagarcía adjudicó el contrato a Iluminaciones Santiaguesas por 115.000 euros, una cantidad algo superior a la del año pasado ante la necesidad de adaptarlo al incremento de costes. También se había presentado la empresa Tecmodeo, pero la mesa de contratación excluyó su oferta tras el correspondiente informe técnico que señalaba que no se ajustaba a los pliegos de condiciones.