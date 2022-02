Los nombres de ellos siguen ganando la batalla en las calles

Muchas de las calles, plazas y espacios públicos de la comarca de O Salnés tienen nombre de hombre a modo de reconocimiento de aquellas figuras masculinas destacadas en diferentes disciplinas. Ellos comparten protagonismo con nombres de ciudades, países o personajes del santoral, pero no con nombres de mujeres cuya representación sigue siendo minúscula en el espacio público saliniense. La nueva ola del feminismo y la conciencia que ha ido en aumento en los últimos años sobre la importancia de crear referentes y visibilizar a las mujeres borradas de la Historia no ha llegado del todo -al menos por el momento- a los concellos. Muchos han hecho declaraciones públicas (normalmente coincidiendo con las celebraciones del 8 de marzo) sobre la intención de renombrar zonas de tránsito y esparcimiento con personajes reconocidos tanto a nivel Galicia como municipal. Es el caso, por ejemplo, de Vilagarcía en donde Sor Guadalupe sigue esperando su calle. En el callejero de la capital arousana se sigue la línea del resto de los municipios: No faltan Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. La primera da nombre a una de las principales vías de entrada a la localidad. Luisa Villa Janer también tiene su calle, así como Desamparados por su donación de la zona que bautiza. El resto de nombres femeninos que aparecen en el callejero oficial ya son con referencias religiosas como la calle Santa Lucía, la Santa Eulalia o la del Carmen. La idea que tenía el gobierno local -como así se dijo en su momento- era aprovechar la revisión del callejero para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, retirar nombres vinculados al franquismo y elaborar una lista de posibles nombres de mujeres que pudiesen sustituirlos. Un paso que, de momento, no se ha concretado en la práctica. La última medida en este afán por la igualdad en el callejero se dio en el ámbito deportivo (tradicionalmente muy masculinizado) con el nombramiento del campo de fútbol de Bamio con el nombre de la futbolista Mari Paz Vilas.



Quién sí ha dado pasos bastante evidentes en estos últimos años es Cambados. La capital del albariño ha sumado recientemente a las ya masticadas Rosalía de Castro y Pardo Bazán otros nombres como María Castaña, María Pita, Concepción Arenal, María Soliña o Maruja Mallo. Lo hicieron en el parque industrial conjuntamente con el Concello de Ribadumia. Eso sí, no ha sido lo único. De hecho aprovechando uno de los últimos 8 de Marzo renombraron otros puntos con nombres de mujeres destacadas como Dolores del Valle y la propia exalcaldesa, Fátima Abal, reseñó en un acto reciente que Josefina Blanco sería otra de las posibles candidatas a tener un espacio público en la localidad. La que fue exmujer de Valle-Inclán sí cuenta con una calle en la localidad que vio nacer al creador del Esperpento. Se la otorgaron antes de la pandemia en sustitución de la Calvo Sotelo, que incumplía la legislación vigente. Además aprovecharon para darles viales a personajes femeninos de la obra de su ilustre escritor como la Marquesa Rosalinda o Mari Gaila.



En A Illa Sor Aurora recibió una calle, aunque bien es cierto que prácticamente el cien por cine de su callejero tiene nombres vinculados a zonas geográficas o espacios concretos más allá de los nombres masculinos. Una tendencia que en este municipio insular no se aprecia. El lugar prima más que los personalismos. Están Ramón Cabanillas y Valle-Inclán (seguramente por eso de que eran de la comarca) y poco más. En Sanxenxo Rosalía de Castro y Pardo Bazán tienen su lugar, pero los nombres masculinos siguen superando a los dedicados a ellas. Algo similar a lo que ocurre en O Grove donde la única nota discordante la da una Rúa da Condesa en A Toxa.