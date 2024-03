Un nuevo reventón en O Eirado agrava los problemas en el pavimento del vial

El enésimo reventón de las tuberías de abastecimiento de agua en la zona de O Eirado –en Vilaxoán– ha provocado que los vecinos lleguen al límite. Fue en la tarde del viernes cuando –sin que lloviese ni una gota– la tubería de suministro de agua potable reventó provocando una vez más el levantamiento del firme y dejando sin abastecimiento a las viviendas próximas. El problema se solucionó rápido por parte de los técnicos de la empresa concesionaria Espina y Delfín, pero volvió a dejar un nuevo parche en un vial que tiene varias heridas sin curar. Y ya son muchas.



Desde la asociación de vecinos de Vilaxoán su presidente, Cándido Meixide, recuerda que la problemática no solo se fija en la zona de O Eirado, sino que afecta desde hace años tanto a la calle Bouza de Arriba como a la Bouza de Abaixo. “Son roturas constantes e nada teñen que ver coas pluviais porque estes días non choveu nin unha gota”, señala. De hecho en lo que va de año ya se han contabilizado unas cuantas. Así las cosas tienen previsto acudir al Pleno de la primera semana de abril (correspondiente a marzo y aplazado con motivo de la Semana Santa) con el objetivo de presionar para que se actúe “xa” en este entorno. Una demanda que no es nueva, dado que en las últimas movilizaciones los propios vecinos hacían referencia al estado del firme en estos puntos por los problemas que hay con las tuberías. “Hai previstos uns traballos de humanización e mellora na rúa Bouza de Arriba e entendemos que debería facerse un esforzo para actuar tamén nas outras dúas, porque o problema está en todo ese triángulo”, señala Meixide.



De hecho los problemas no vienen de ahora y el estado del pavimento –derivado precisamente de esos problemas con los arreglos que hay que hacer en el suministro de agua potable– hace que sea también un peligro para la seguridad peatonal o para los propios coches que circulan por el lugar.



Cabe recordar que los vecinos –movilizados por la asociación– se concentraron no hace mucho en la zona de O Preguntoiro para denunciar precisamente el abandono de determinadas calles y para exigir la reparación de algunos baches surgidos a raíz de que se tapasen los sitios de los reventones con arena y no con firme. El problema no solo existe en calles de titularidad municipal, sino también autonómica.