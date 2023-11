Nuevo varapalo judicial para la planta transformadora de conchas proyectada en Vilagarcía

La empresa isleña de reciclaje de conchas para su conversión en fertilizantes y abonos ha vuelto a sufrir un varapalo judicial en su intento por construir una planta en Cea, detrás del polígono industrial, pero fuera de su ámbito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar una sentencia del contencioso-administrativo que dio la razón al Concello cuando le denegó la licencia de obra y actividad porque los terrenos están tipificados en el planeamiento municipal como suelo rústico de especial protección forestal y paisajístico/ ambiental.



El “quid” de la cuestión ha estado en evaluar si la actividad puede acogerse a una excepción contemplada en la Lei do Solo de Galicia para este tipo de suelos, más concretamente al artículo 35.1.m), pues nombra el tratamiento de residuos y es a lo que se dedica Innomar Biosolutions, a reciclar conchas de moluscos para convertirlas en un nuevo producto. De hecho, considera que la resolución recurrida vulneró “el carácter reglado de las licencias”.

Interés particular y no general

Sin embargo, esa excepción contiene una puntualización y, de hecho, el TSXG confirma lo dicho por el juzgador del contencioso, cuando dice que se permite en “supuestos tasados y excepcionales” para “infraestructuras esenciales para la comunidad, de evidente interés general”. En concreto, el alto tribunal señala que, tras analizar el proyecto, se comprueba que “su actividad no se dirige a prestar un servicio público o de interés general. Consistirá realmente en una actividad fabril, de interés particular”.

Pero sobre todo, hace hincapié en otra cuestión “relevante” y que comparte con la sentencia recurrida y es que “constituye un presupuesto de partido incontrovertido que los terrenos” de la licencia” están clasificados en las normas urbanísticas de Vilagarcía como de especial protección y se sitúan parcialmente dentro de un área de afección arqueológica y de otra infraestructura eléctrica de alta tensión, y dicha normativa “no contempla como autorizable el uso industrial en cuestión en esta clase de suelo”. También está conforme con que la actividad “suprimirá el uso forestal” y “se transformará radicalmente el paisaje”.



Así las cosas, concluye que “tenemos la primacía de unos valores dada las características del suelo y si pretendemos cambiar ese destino necesariamente debe esta justificado por un interés público y no privado”. También señala que el desarrollo sostenible para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades “pasa por preservar el suelo y utilizar exclusivamente el territorio que ha sido clasificado como urbano o urbanizable” y que, precisamente, en este particular radica la interpretación de la excepción de la Lei do Solo, “ya que ante la ausencia de un plan de infraestructuras y autorización autonómica no se pueda por iniciativa privada modificar el carácter especial protegido asignado al suelo rústico objeto de debate, ello iría en contra de un mínimo concepto de desarrollo sostenible alejándose de los valores que tuvo que el planificador para proteger este tipo de suelo”, añade.