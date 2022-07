La número dos de la gerencia asume la guardia nocturna de Baltar ante la falta de médicos

La directora de Procesos Asistenciais del área sanitaria Pontevedra- O Salnés y número dos de la gerencia, Sonia Fernández-Arruti, asumió directamente la guardia nocturna de Sanxenxo ante la falta de facultativos.





Una situación que se repite durante el verano y que lleva a tomar medidas excepcionales, como que los propios mandos asuman uno de los turnos. De hecho, desde la Consellería de Sanidade confirman que es una solución que “xa se ten adoptado anteriormente nalgunha outra ocasión”.





Desde el departamento autonómico que preside Julio García Comesaña reconocen que, en ocasiones, tienen que avisar a los médicos con poca antelación para trasladarlos de uno a otro PAC.





Explican que cuando hay algún turno “descuberto”, es decir, sin facultativo, “o primeiro labor é contactar con diversos médicos tanto dos PAC que están librando, como da ordinaria, co fin de poder cubrir dito descuberto”.





Sin embargo, “esta tarefa desen­vólvese en moitas ocasións ata pouco tempo antes do inicio do turno, co fin de non ter que desprazar a ningún médico doutro PAC”, señalan fuentes de la Consellería de Sanidade.





Desde este mismo departamento indican que, en dichas ocasiones, “vémonos na obriga de tomar esta decisión de desplazar a un profesional co fin de dar asistencia aos cidadáns do PAC que permanece descuberto, con escasa antelación ao inicio do turno”.





Malestar en la plantilla

Y es que el malestar entre los médicos es evidente. En los últimos días se produjeron en Cambados al menos dos traslados a otro PAC y, en ambas ocasiones, los facultativos se enteraron al ver el taxi en la puerta. Cuando llegan a su destino, el del martes fue Vilagarcía, se encuentran con retrasos acumulados ya de varias horas. La situación no es mejor para los que se quedan, con agendas que se duplican y hasta 75 asistencias en un turno.





Los problemas de falta de personal se dan en todos los PACs, en un momento en el que las poblaciones se multiplican y tras dos años de sobreesfuerzo por la pandemia. El concejal de Sanidade de Cambados, Tino Cordal, reconoce que la situación le “desespera”.





“Eu xa non sei que facer”, asegura el edil, que acusa a la Xunta de “lavarse as mans” pese a que tiene las competencias. “Teñen que deixar de escudarse na falta de médicos e buscar solucións”, asegura Cordal, que apoya la propuesta del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para hacer un frente común. “Nós xa o dixemos no seu momento e incluso propuxemos Cambados como sede de mobilización comarcal, debido á súa centralidade”, dice Cordal, que define como “escandalosa” la situación actual y exige “responsabilidades” a la vez que soluciones. “Un centro de saúde non pode estar sen médicos, ao igual que un colexio non pode estar sen profesores”, apunta el edil.





Cordal también se muestra solidario con el personal sanitario, que vuelve a reunirse estos días con la intención de estudiar posibles movilizaciones. El Colegio de Médicos de Pontevedra tiene previsto comparecer mañana. “Hay problemas en toda Galicia, pero en el área de O Salnés es sangrante”, apunta una facultativa.