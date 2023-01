Opmega empieza el lunes con la extracción de la mejilla tras el retraso provocado por la lluvia

Dos semanas se retrasa este año la campaña de recogida de la mejilla en la costa gallega y no de forma oficial, sino oficiosa. Los fuertes temporales que azotaron a Galicia las últimas semanas llevaron a los bateeiros a retrasar su viaje a las rocas hasta el próximo lunes. La campaña arrancó el día 9, pero la lluvia afecta directamente en el agarre de la mejilla y su debilidad no es buena para que después pueda ser trasladada a la batea. Esto lo saben desde Opmega –la organización de productores que aglutina a la mayor parte del sector bateeiro– que indican que el lunes empezarán la campaña aprovechando la llegada de mejor climatología.

Por el momento desde la Consellería do Mar no han ordenado la reapertura de nuevas zonas de extracción, aunque bien es cierto que será cuando los bateeiros empiecen a ir a las rocas cuando se verá en directo el estado de la mejilla y si la que hay es suficiente para nutrir a todas las bateas de la Ría de Arousa.

Tanto los técnicos de las diferentes agrupaciones como de la propia Consellería do Mar analizan con drones y también “in situ” el estado de la mejilla desde hace ya unos meses para poder tomar decisiones sobre la apertura de zonas si es necesario llegado el caso.