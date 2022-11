El PAC de San Roque se sumó ayer al reguero de centros de salud sin médicos en toda la comarca

“No hay médico”. Esta era la respuesta que ayer durante todo el día daban a los pacientes que acudían al PAC de San Roque para ser atendidos de una urgencia. El centro de salud de Vilagarcía se sumó así al reguero de puntos de atención continuada de toda la comarca –y del área sanitaria Pontevedra-O Salnés– que no contaron con facultativos durante alguno de los días del fin de semana. En la puerta del PAC había un cartel que –al contrario que en ocasiones anteriores– no ponía “Non hai médicos”, sino que en su lugar había otro que anunciaba que “A consulta de enfermaría será presencial. Estes profesionais realizarán a valoración pertinente, resolverán os problemas de saúde dentro das súas competencias e, se procede, derivarán a consulta médica telefónica ou presencial no centro de referencia”. De ahí que algunos pacientes tuviesen que preguntar directamente a personal si un médico podía atenderlos allí o no. Una situación que en las últimas semanas se ha repetido de forma continuada e incluso varios días seguidos. Y no solo en la capital arousana –con una población diana considerable– sino también en otros PAC de Arousa. El sábado fue el de Cambados el que no tenía facultativos. Tampoco el viernes. Ayer había dos en las urgencias. En Caldas tampoco tuvieron atención médica el sábado y ayer se recuperó.





La situación fue delicada estos pasados días en el PAC de Baltar, en Sanxenxo, y también en el de O Grove. Este último sin médicos durante varios días y el primero con atención o muy limitada o sin ella. Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo explicaban que el único médico que estuvo en las urgencias el sábado atendió a un total de 40 pacientes y tuvo una salida con el 061 que dejó al centro de salud sin atención durante ese período de tiempo.





Desde O Grove ya han anunciado que sus reivindicaciones tanto por la falta de pediatra como por los problemas que se arrastran en el centro de salud se escucharán en una concentración el viernes en Santiago. Tienen previsto además leer un manifiesto en esa protesta y registrar un escrito con sus demandas.





Cabe recordar que hace unas semanas que miles de personas de todo O Salnés llenaban las calles de Vilagarcía para protestar por la precariedad sanitaria en los centros de salud y reclamando medidas urgentes por parte de la Xunta de Galicia. Unas demandas que llegaron también a modo de moción a los diferentes concellos. La administración autonómica anunciaba también hace semanas que varios médicos llegarían a O Salnés para reforzar las plantillas, algo que de momento no ha sucedido. De ahí que día sí y día también los PAC del área sanitaria se queden sin médicos y con la única opción del paciente de acudir al centro hospitalario para ser atendido.