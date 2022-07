El PAC de San Roque vuelve a quedarse sin médicos y el de O Grove comparte uno con Baltar

Un cartel en la puerta principal advertía de lo que muchos ya venían temiendo en los últimos días: No hay médicos. El Punto de Atención Continuada del ambulatorio de San Roque –en Vilagarcía– se quedó ayer sin atención al producirse la falta de tres médicos y un enfermero. Una situación que se repite tan solo cuatro días después de que el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, se comprometiese con los alcaldes de la comarca de O Salnés a dotar al menos de un facultativo a los PAC de la zona. La incidencia de Vilagarcía provocó que los pacientes que llegaban a San Roque a lo largo de la jornada de ayer fuesen derivados directamente a las urgencias del Hospital do Salnés. El centro de salud de Vilagarcía se convierte así en el segundo de la comarca en menos de una semana que tiene que cerrar su PAC a la atención médica. Hace escasos días ocurrió lo mismo en O Grove y ayer la situación en el Punto de Atención Continuada meco tampoco fue de lo más boyante este fin de semana. El sábado un único facultativo –tal y como confirmó el alcalde de la localidad, José Antonio Cacabelos– atendía las urgencias del centro de Monte da Vila y del de Baltar (en Sanxenxo). Un municipio en el que no se están dando citas para la atención primaria por las mañanas lo que –insiste Cacabelos– contribuye a colapsar todavía más la atención de urgencias ya mermada.





Situación especialmente delicada teniendo en cuenta que O Salnés es una de las comarcas turísticas por excelencia de Galicia y que en estos meses de verano llega a cuadriplicar su población.









Protestas por los MIR







Lo cierto es que una de las medidas que el Sergas ha puesto sobre la mesa para paliar la falta de médicos en la Atención Primaria referente a la contratación de MIR en su último año de formación ya tiene sus primeros detractores. El Consello Galego de Colexios de Médicos emitía ayer un comunicado en el que advierte que un MIR en su último año de formación no puede realizar guardia en un PAC sin supervisión presencial de otro médico. Señalan que “en las urgencias tanto hospitalarias como no hospitalarias son atendidos pacientes con todo tipo de patologías, lo que obliga a que los médicos que desempeñan su labor asistencial en el mismo tengan no solo los necesarios conocimientos, sino también capacidad para establecer prioridades y tomar decisiones clínicas de forma inmediata”. Advierten además que “dejar solo al MIR en un PAC vulnera claramente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y que en todo caso esa citada supervisión no puede sustituirse por una telefónica. Aluden desde el Consello Galego de Colexios de Médicos que “en el itinerario formativo no se contempla que un MIR en su último año realice guardias como médico asistencial en un PAC sin supervisión”. De hecho indican que exigírselo “supone exponerlo a una eventual responsabilidad penal por dicho desempeño ante casos de mala praxis”.









Nueva reunión





Ante la situación sanitaria de la comarca la plataforma SOS Salnés convoca para hoy a las siete y media de la tarde una nueva reunión en el Auditorio de Vilagarcía. En ella se tratarán cuestiones como la situación sanitaria, la recogida de firmas para la Iniciativa Lexislativa Popular o la moción para presentar en todos los concellos a modo de declaración institucional.