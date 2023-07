Padres del Anexo se concentran hoy en el patio contra la supresión de aulas

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos del colegio Anexo A Lomba han decidido pasar a la acción después de que se les comunicara que el centro no contará con aula de 3 años para el próximo curso. Es por ello que convocan una concentración para hoy a las ocho y media de la tarde en el patrio del colegio a la que llaman a la participación de toda la comunidad educativa. Entienden desde la ANPA que la decisión se ha adoptado de una forma precipitada y sin margen de maniobra para los padres que tienen ya alumnos matriculados en el Anexo. Este es uno de los argumentos que esgrimen desde la asociación en el escrito remitido al servicio territorial de Inspección Educativa de la jefatura territorial de Educación de la Xunta de Galicia. La ANPA expone que hay 12 alumnos con intención de matricularse en el Anexo para la unidad de 3 años, una cifra que desde la administración autonómica han considerado insuficiente. Ante esto la asociación de madres y padres indican que en A Lomba hubo el pasado curso líneas con 12 y 13 alumnos, en Tremoedo con 6 o en Rubiáns con 7. “Non entendemos que agora se decantan polo peche da unidade do Anexo co único argumento de que hai que optimizar recursos”, apuntan en el escrito.

La ANPA defiende que el Anexo “é un dos colexios máis céntricos da vila, máis accesibles” y con diferentes servicios. Apuntan en el escrito remitido que “non tendo a opción do Anexo o centro máis próximo para a maioría das familias non é o edificio da Lomba, xa que dista cerca de dous quilómetros do edificio Anexo, e os outros centros aos que poderían acceder carecen dos servizos anteriormente citados. É máis razoable e produtivo a longo prazo adaptar o colexio da Escardia a esta nova realidade que trasladar aos alumnos e alumnas á Lomba”.

En el escrito la ANPA también hace referencia al hecho de que hay familias que ya tienen niños matriculados en otros cursos del Anexo y que, si se elimina el aula de 3 años y tienen hermanos para acceder a esa unidad, se verán obligados a cambiar a los dos de colegio.