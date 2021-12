Los partidos engrasan la maquinaria a las puertas de un año decisivo para los comicios municipales

Los partidos vilagarcianos engrasan la maquinaria a las puertas de un 2022 que debe ser clave de cara a los comicios de la primavera siguiente y en el que deben solventarse todas las dudas todavía en el aire. ¿Repetirá todo el equipo actual del PSOE? ¿Quién liderará el Partido Popular para hacer frente a un Alberto Varela crecido? ¿Será posible, esta vez, una alianza de izquierdas que haga temblar la absoluta? ¿Qué pasará con Ciudadanos? ¿Recobrará fuerzas un BNG poco visible? Son algunas de las cuestiones que se plantean a día de hoy en una política marcada, irremediablemente, por la mayoría absoluta de un PSOE que se nutre, precisamente, del poco ruido en las calles.





Los partidos comienzan a poner sobre la mesa estas cuestiones, aunque algunos con más prisa que otros. Mientras un ojo está puesto en lo local, el otro mira al ámbito nacional y autonómico, en una sociedad cada vez más mediatizada por giros políticos que lo cambian todo de un momento a otro.





Lo que no parece que vaya a cambiar es el candidato del Partido Socialista, el único probablemente que a día hoy se puede dar por seguro. “Con Alberto no hay debate”, señalan fuentes del partido, que aseguran que se trata de un líder “muy bien valorado”. Tampoco ven dudas en el PSOE sobre la continuidad de, al menos, buena parte del actual equipo. “Tanto a Alberto como al resto de los concejales los vecinos los conocen y saben como son”, señalan las mismas fuentes que consideran que, “salvando las distancias”, Varela “es una referencia para los vecinos al estilo de Abel en Vigo o Lores en Pontevedra”.





En el PSOE dan por hecho la continuidad del que fue en su día un “mirlo blanco”, mientras en el PP podrían estar buscando un perfil similar al Varela de 2015. Una búsqueda avalada desde la dirección provincial que, sin embargo, podría de nuevo chocar con el “vilagarcianismo” de la agrupación local, o al menos de su núcleo más oficialista, el que gira entorno al grupo municipal.





Debate abierto en el PP

Esta parte del PP local apostaría por el tándem formado por la portavoz municipal, Ana Granja, y por la diputada Elena Suárez. “Cualquiera de las dos sería una buena opción y la otra le ayudaría y estaría en el equipo”, señalan fuentes próximas a este núcleo, que dicen huir de “experimentos” como los que en el pasado se demostraron “que non funcionan”. Un ejemplo, sería el de Javier Puertas, encumbrado entonces por una dirección provincial encabezada por Rafael Louzán y por un José Juan Durán que ya dan por amortizado desde todos los frentes del PP.





El núcleo de Suárez y Granja señala que debe liderar “alguien del equipo” y que debe ser, “sí o sí”, una mujer para contrarrestar el “varelazgo”. Apuntan desde Vilagarcía que no se contempla un congreso, como ya se fijó en otros puntos de la provincia, como Cuntis, y lo ven como símbolo de que “desde Pontevedra” no ven a la agrupación local como “un problema”. No tan convencidas de este buen funcionamiento se muestran fuentes provinciales, que no descartan a Suárez Sarmiento como candidata, pero no esconden que ya están buscando, e incluso tanteando, otro perfil. Se trataría de un “mirlo” joven, no tan vinculado a la política activa aunque sí próximo al PP y conocido por su trayectoria profesional y asociativa. Estas fuentes no ven tan relevante que el candidato sea o no de Vilagarcía, lo cual para el “equipo” es “clave”.





Más hacia el centro se encuentra Ciudadanos, con un cabeza visible, David Oliveira, que se ha revelado como uno de los concejales mejor valorados a un lado y a otro de la bancada. Él tiene claro que quiere continuar, pese a las dificultades de un partido que se ha visto mermado, también a nivel local, por las diferencias estatales y por otros obstáculos relacionados con las obligaciones profesionales, frente a un equipo de siete liberados y con todos los medios a su alcance. También pese a un tono de debate que no va con él, pero que tampoco lo achanta. “Precisamente por eso”, señala, tiene que estar Ciudadanos. Por eso y para defender una postura económica y fiscal más liberal, proclive a una bajada de impuestos, que ve con sorpresa que ni siquiera desde el PP abanderan con firmeza. No lo dice, pero lo han tanteado derecha e izquierda. Él solo se ve “naranja”.





Alianza de izquierdas

No pudo ser en 2019, pero vuelve a estar sobre la mesa. La alianza entre Esquerda Unida y Podemos es algo que pide el electorado más a la izquierda, pero también las propias bases de los partidos. Y algo que ven bien desde las diferentes direcciones, aunque con distintos tiempos de juego. La llegada de Juan Fajardo a la Corporación allanó el terreno, tras unas relaciones “viciadas” con su antecesor, Jesús López, por lo ocurrido durante los pasados comicios. Algo que, tienen claro las dos partes de la ecuación, no puede volver a ocurrir. Es decir, que si finalmente no fructifica el acuerdo, las diferencias no deben materializarse en un cruce público de acusaciones. También ambas partes tienen claro que el mandato se debe agotar con los respectivos grupos municipales.





A Podemos y a Esquerda Unida (el experimento de Vilagarcía en Común parece claro que no sobrevivirá al mandato) les une mucho más que lo que les separa. Para empezar, ambos son conscientes de que su alianza es importante para acabar con una mayoría absoluta que, apuntan, le sienta mal al PSOE. Ambos se muestran también “abiertos al diálogo”, pero difieren en los tiempos. Para los morados es urgente “poner las cartas sobre la mesa”, mientras EU ve importante ver cómo fructifica el proyecto de Yolanda Díaz y si sería posible presentarse bajo ese paraguas. Podemos apuesta por empezar el proceso a la inversa que en la vez anterior, para evitar caer en la misma piedra. “Hablar ya de listas y nombres, para ver si se puede hacer la coalición”, afirman desde la formación. Y es aquí donde puede aparecer el primer problema. Ambas partes coinciden en que la candidata debe ser una mujer, pero Fajardo no ve ahora mismo una líder clara. La postura de Podemos es de cerrar filas en torno a María de la O Fernández González, una candidata templada que Pleno a Pleno ha ido ganando espontaneidad frente a un tono bronco que, al igual que en el caso de Oliveira, no es el suyo pero ante el que ha aprendido a desenvolverse con el respaldo del que es uno de los equipos más dinámicos de la Corporación.





Otra de las incógnitas en este bando está en el BNG, una formación que durante este mandato ha perdido buena parte de su visibilidad. La situación profesional de su cabeza de lista, Lucía César Veloso, es una de las causas, pero ella no piensa en dejar la política y espera a que durante el próximo curso escolar su destino sea más próximo a Vilagarcía. Mientras tanto, dice, seguirá “sachando” y apuesta por la movilización vecinal frente a una ausencia en los Plenos que no ve como un problema, debido, dice, a la poca funcionalidad de un órgano copado por la mayoría absoluta socialista.