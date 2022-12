El pequeño tamaño de la mejilla retrasa a enero el inicio de la campaña

El pequeño tamaño de la mejilla obliga a la Consellería do Mar a retrasar hasta el 9 de enero el inicio de la campaña de extracción. Así se decidió después de analizar los informes técnicos tanto de la Xunta de Galicia como los que maneja el propio sector y de los que se desprende que sacar ahora la mejilla existente podría ser perjudicial para el estado biológico de la especie o incluso conllevar dificultades en el proceso de fijación. Así pues –y después de consultarlo con las asociaciones de bateeiros– la campaña arrancará el 9 de enero y se prolongará hasta el 15 de junio del próximo año. Se amplían así los plazos de recogida en un período equivalente al retraso en su inicio.





De hecho el arranque de la campaña estaba previsto para hoy mismo, algo que ahora no sucederá. En todo caso desde la Consellería do Mar apuntan que el Servizo de Gardacostas de Galicia y la unidad de la Policía Nacional Adscrita van a reforzar la vigilancia y los controles en el litoral de la comunidad con el objetivo de hacer cumplir la normativa y evitar la extracción irregular de esta semilla. De hecho la Xunta recuerda que la extracción de la mejilla en período no autorizado y con los condicionantes de su situación biológica –que está constatada con los informes emitidos por técnicos del CIMA– podría suponer la comisión de un delito contra la fauna y la flora de Galicia. Así los posibles infractores se enfrentan a sanciones y penas recogidas por la legislación vigente en esta materia.





Desde la Consellería también comunican que se están realizando las modificaciones pertinentes para poder abrir nuevas zonas a la extracción mediante la correspondiente resolución. Una medida que el sector lleva meses reclamando al entender que las actuales “zonas verdes” (en las que sí se puede recoger la semilla cuando se abre la campaña) son insuficientes para nutrir a todas las bateas existentes. En todo caso la Consellería dice que las nuevas aperturas se decretarán previo análisis científico y teniendo en cuenta los informes técnicos disponibles sobre el estado del recurso con la finalidad de garantizar una explotación sostenible.





Cabe recordar que la pasada campaña fue tensa, teniendo en cuenta las movilizaciones del propio sector en diferentes puntos de Galicia y los desencuentros que hubo con la propia Consellería con la que discrepaban sobre las zonas de extracción.