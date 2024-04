La petición de leyes más duras y más medios centran la entrega de las Nécoras de Ouro

La petición de leyes más duras para la lucha contra el narcotráfico y más medios para los juzgados y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado centraron la vigésimo primera edición de la gala de la Fundación Galega contra o Narcotráfico. El Auditorio Municipal se vistió de gala para entregar cuatro nuevas Nécoras de Ouro, que distinguen el trabajo de aquellos que luchan contra el tráfico de estupefacientes. El presidente de la Fundación, Manuel Outeiro Cachaldora, fue el encargado de dar el discurso inaugural plagado de referencias musicales y también literarias. “Isto únenos a todos. De forma coral temos que pedir que melloren as leis, que se endureza a de enxuizamento criminal e tamén o código penal. Que á xente nova non lle compense entrar niso. Se se cumprise ben a lei habería menos delincuentes na rúa e máis narcos no cárcere”, manifestó Cachaldora.



Fue él el que pidió unión de partidos para que la lucha contra la droga esté “na axenda política. Hai que poñerllo moito máis difícil ao narcotráfico” y reclamó para ello más medios policiales y también judiciales.

En su discurso también hubo esperanza. “Esto no son los 90, está claro, pero... ¿Quién iba a decirnos que la heroína iba a volver?”, declaró. Anunció que desde la Fundación contra el narcotráfico tienen elaborada una batería de 20 propuestas para llevarlas a la Comisión Mixta del Congreso y lograr así mejoras sustanciales en la lucha contra la droga en todos los niveles. “A prevención tamén é importante”, destacó Cachaldora.



El discurso del presidente de la entidad sirvió como arranque a una gala en la que lo importante eran los premiados. La primera en subirse a recoger su galardón fue la fiscala jefa de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, que manifestó que “comparto la necesidad de un tratamiento holístico de la droga” y defendió que “contar con la sociedad civil en la lucha contra la droga es relevante”. Lanzó un mensaje de esperanza de que “las cosas van a mejorar”.



Tras romperse el hielo recogieron su premio responsables de la unidad Udyco Pontevedra, un área específica creada en el año 1997 y que –tal y como relató el encargado de recoger el galardón– “fue creciendo en medios desde un pequeño grupo de estupefacientes hasta lo que es hoy”.



El toque más internacional a la gala lo aportó la MAOC, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Narcotráfico con sede en Lisboa que inició su andadura en el año 2007. Valores como la pluralidad, la confianza y la independencia” fueron destacados por el encargado de recoger el galardón.



La prevención tuvo su hueco importante en la entrega de premios, dado que la Fundación quiso este año galardonar al fundador de Proxecto Home Galicia, Ramón Gómez Crespo, como ejemplo del trabajo que se hace a la hora de luchar contra las adicciones.