Pide más reflexión política tras caerse en Rey Daviña

Fue ya hace dos lunes cuando una vecina de Vilagarcía se cayó entre la confluencia entre Rey Daviña y Valentín Viqueira. Una zona donde no es la primera vez que se produce una situación similar y los usuarios se quejan de que las piedras no se encuentran al mismo nivel.



Es, precisamente, lo mismo que dice esta mujer, que desde entonces se encuentra dolorida y le hicieron pruebas para ver si tiene el tabique roto.



“No quiero quejarme”, aclara. Ni lamentarse sobre su estado de salud, pese a que los signos de la caída son evidentes en su cara, con toda la zona de los ojos amoratada y el tabique nasal pendiente de resultados, ya que podría estar roto.



“Lo que quiero saber es qué hace el Concello cuando suceden estas cosas”, se pregunta la víctima. En el momento de la caída, cuenta, eran más de una veintena los testigos que había en la zona, entre ellos un concejal que se interesó por cómo había ocurrido la caída.



“¿Se quedan con la conciencia tranquila? Si se cae alguien mayor que yo podría pasar una desgracia”, reflexiona esta vecina de Vilagarcía, que renuncia a solicitar una indemnización.



Un mayor mantenimiento



“Llevo una semana en cama. Me levanté ayer para ir al ambulatorio y, cuando llegué, no podía con la vida”, comentaba hace unos días esta mujer, que reclama reflexión a los gobernantes. “Si yo presento una denuncia y me dan una indemnización, quienes la pagamos somos todos. Eso no solucionaría el problema de la calle”, explica. A cambio, prefiere poner el foco sobre estas zonas y reclamar más mantenimiento, así como más patrullas a pie de la Policía Local. La mujer recalca que el Concello es la “administración más próxima” y así debe actuar. “Yo lo que busco es respeto de los políticos por el municipio”.