Las placeras reclaman que se agilice la apertura del mercado todos los días

La nueva directiva de la Praza de Abastos de Vilagarcía reclama al Concello que agilice dotar de servicio diario a las instalaciones. Raquel Albadalejo es la presidenta de un equipo formado por mujeres y que tiene, como número dos, a Beatriz Señoráns. Ambas apuestan por convertir las instalaciones en un edificio competitivo. “Entras aquí un día como hoy y es desolador”, explica Albadalejo con varios puestos cerrados tras ella y otros sin nadie atendiendo.



“La gente muchas veces se asoma, ve lo que hay y ya no entra”, señala la presidenta. “Necesitamos una plaza en la que poder comprar pan, comprar queso, hacer toda la compra básica”, apunta su número dos. “Por supuesto necesitamos un parking”, señala Albadalejo, que incide en que Y es que esa es otra de las luchas de los placeros, tener un aparcamiento. “A los clientes hay que ofrecerle alguna ventaja para que compre en la plaza”, reflexiona la presidenta. Pero eso no quiere decir que “sea el principal problema”, apunta Señoráns, que reflexiona sobre que la mayor parte de la población vive en el centro y tampoco compra en la plaza. Las dos creen que para que eso suceda es imprescindible el servicio. “Tenemos los mejores productos frescos, unas instalaciones maravillosas, ahora van a poner taquillas, hay un buen proyecto y el Concello tiene ideas para la plaza, pero después abres los ojos y ves que está vacía”, reflexiona la presidenta de los placeros.



Ordenanza en vigor

La solución pasa por comenzar a aplicar la ordenanza, que ya entró en vigor el año pasado, aunque con un periodo de adaptación que ya culminó. “Hay que pensar en común”, señalan al unísono las directivas, que creen importante evitar un mal uso de las concesiones y que sean vistas como un “plus”. “Lo que tú hagas me afecta a mí y viceversa”, señala Señoráns. Son palabras que escogen con cuidado, pues su objetivo es recuperar el esplendor del mercado. “Hay un sentimiento como de abandono, cuando no es real. El Concello quiere que esto funcione y la gente también. ¿Cómo no van a querer una plaza viva?”, se pregunta Albadalejo. De hecho, se basan en evidencias, como que los días de mercadillo la Praza está llena. “Eso es porque esos días sí hay servicios, sí están todos los puestos abiertos”. Precisamente cuando se nombra el mercadillo es cuando surge otro de los conflictos. “Cuando decimos que tenemos que ser autosuficientes e independientes del mercadillo, hay quien entiende que nos lo queremos cargar”, señala la presidenta. Nada más lejos de la realidad. “Para nosotros es un plus, pero como lo es para las tiendas, pero el resto de días también tenemos que facturar”, explica Albadalejo.



Relación con el Concello

La nueva directiva inició su andadura en enero y todavía están comenzando sus contactos con el Concello. Las sensaciones con el edil del ramo, Álvaro Carou, son buenas. Pero los plazos de la administración chocan contra la realidad diaria de la plaza. “No vale con que nos digan que pagamos poco por la concesión, porque la falta de afluencia nos sale muy cara”, apunta la presidenta. “Tienen buenas ideas, ahora con el sello de excelencia es una oportunidad importante. Pero no vale de nada poner un coche eléctrico de reparto si no hay nada con lo que cargarlo”, señala Beatriz Señoráns.

Un bar que cocina el marisco que se vende en los puestos

Es viernes. En fachada lateral de la plaza (a la que se entra por la puerta que está al lado de la churrería) están los puestos de La Aceituniña y Pío Pío, que regentan Raquel Albadalejo y Beatriz Señoráns. A continuación, dos puertas cerradas. En la zona del pecado, dos vendendores. “Pues no es el peor día...” , apunta la vicepresidenta de la asociación. En la otra ala, tres o cuatro de los puestos llevan más de tres años cerrados. “Aún no sabemos la razón, porque estamos aterrizando. Puede darse una situación de baja médica, pero esto no puede ser”, señala Señoráns. “Hay mesados que están vacíos y que, a lo mejor, si la gente lo supiese a alguien le interesaba cogerlo”, apunta Albadalejo.

Beatriz Señoráns: “No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos”



Lo que ambas buscan, como bien describen, “es que aquí pase algo, porque nunca pasa nada”. Sus planes, descontextualizados y víctimas del teléfono estropeado, pueden causar algún que otro malentendido. Como lo de abrir por la tarde. “Eso es un comentario de bar”, señala la presidenta. No porque lo descarten.



Campañas de dinamización

“Es la pura lógica que en algún momento tenemos que abrir por la tarde”, dice Albadalejo. “Pero no es algo que se plantee para ahora ni que vaya a ser obligatorio”, dice su compañera. “Si no hay gente por la mañana... Eso será lo principal. Eso y el parking”, apunta la presidenta.



Ambas cogieron la directiva precisamente tras mucho tiempo viendo que la situación distaba mucho de ser la ideal. En este tiempo, ya lograron pasar de los 26 asociados a los 42. “E irán aumentando”, apunta Albadalejo. Ya realizaron campañas de dinamización, como el reparto de filloas en Carnaval, y está en marcha del sorteo del Día del Padre. “Ya se hacía antes”, explica la presidenta. Pero la novedad es que el premio ahora no es fuera, si no dentro de la Plaza. Consiste en una mariscada en el bar situado en la planta alta y que anuncia un cartel que “hay que ver con prismáticos”, bromea Señoráns. Dar a conocer este servicio es otro de sus objetivos. “Puedes comprar en los puestos, marisco o lo que sea, y en el bar de Lina te lo cocinan y por un módico precio. Si es que tenemos de todo. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos”, reflexiona Señoráns.