El Pleno aborda descuentos a varias obras y los Presupuestos no se debatirán hasta mayo

El Pleno de la próxima semana abordará bonificaciones del ICIO a varias obras de interés social, como la renovación del tejado en el convento de Vista Alegre o la ampliación, por fases, de la residencia Divina Pastora. No hay, en el orden del día, ni rastro de los Presupuestos.



La intención del ejecutivo socialista, según trasladó a los sindicatos, era la de llevar el documento al último Pleno ordinario del mandato. Con este objetivo, convocó la primera mesa de negociación, que se saldó con dos propuestas sobre la mesa, la de la Xunta de Personal y la del ejecutivo socialista.



Ambas partes se dieron un tiempo para volver a reunirse, pero conforme iban pasando los días todo parecía indicar que no daban los tiempos y, finalmente, así se confirma con la convocatoria de la sesión, que se celebrará el jueves 27.



De esta manera, ya solo queda el mes de mayo para que el ejecutivo de Alberto Varela presente los Presupuestos que, en la práctica, se encuentran prorrogados.



Por otra parte, el gobierno local llevará a Pleno la toma de conocimiento de las subvenciones concedidas por la Diputación para la realización de actividades culturales, sociales y deportivas de la línea 2 del Plan Concellos. Entre estas, se encuentran 19.000 euros para gastos corrientes del Conservatorio y 10.000 para la Escola de Música; 13.000 para un programa de fomento de la igualdad de género o algo más de 45.000 para el Combate Naval.



Informe de Xardíns

Por otra parte, en el Pleno comparecerá el concejal de Xardíns, Diego García, a petición del grupo municipal de Esquerda Unida- Vilagarcía en Común, para abordar la presencia de trabajadores en una finca privada realizando trabajos. Un informe del departamento explica que dicha presencia se dio durante los trabajos de plantación de árboles en el Valdés Bermejo.



“Durante o proceso de descarga, como consecuencia do tamaño do camión e debido ás manobras que ten que realizar nun espazo bastante limitado, este sofre un atranco, o cal obriga a realizar a descarga de árbores tanto nosas como de terceiros clientes, un dos cales é o anexo Pazo do Castriño”, explican en el informe. Para resolver dicha incidencia, señalan desde Xardíns, con la mayor agilidad en la retirada del trailer, decidieron que “o mellor é distribuir as árbores tal e como estaba planificado dende un principio, sendo varias das mesmas adquiridas pola propiedade anexa”.



La Corporación también debatirá una moción del Partido Popular para la recuperación de la señalización de la toponimia tradicional así como la mejora, renovación y ampliación de la señalización en parroquias y sitios de interés histórico.



El grupo municipal de EU-VeC, por su parte, lleva a Pleno una moción para denunciar la “pouca transparencia” del gobierno local. Fajardo reclama que se respondan las preguntas de todas las formaciones y señala que, por ejemplo la suya, tiene decenas en el cajón del olvido.