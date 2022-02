Podemos llevará a Pleno el “abandono de A Laxe” y pide al gobierno que “baixe á rúa”

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila presentará una moción en el próximo Pleno para denunciar el “abandono” del barrio de A Laxe. La edil María de la O Fernández González y otros miembros de la formación se reunieron directivos de la Asociación cultural Santa Marta y de Contra Vento e Marea, que le transmitieron y mostraron una serie de carencias.



El mal estado del parque infantil, muy envejecido y sin utilizar, es una de sus quejas. “Acaso os nenos e nenas de A Laxe non teñen dereito a xogar preto da zona na que viven?”, se pregunta María de la O Fernández, que exige al gobierno local que “se deixe de propaganda e baixe á rúa e visite a zona xunto á veciñanza”.



Las carencias que denuncian tanto los vecinos como la formación morada son diversas. En este sentido, una de las quejas es el mal estado de la barandilla del mirador que hay en la zona, que hace que resulte peligroso.



Asimismo, Podemos se hace eco de otras denuncias como el estado de las vías y badenes, problemas en la señalización de calles, la falta de alumbrado o el deterioro del local de la asociación, la falta de contenedores o la existencia de vertederos incontrolados en la zona.



“A seguridade viaria é cada vez unha cuestión máis complicada dado que, por mor das obras do goberno local, o tráfico bascula cada vez máis ás estradas de lugares como A Laxe”, señalan desde Podemos. La formación reinicia de forma decidida los encuentros con las asociaciones vecinales tras un tiempo en el que la pandemia y las restricciones hicieron complicado un contacto fluido. “O primeiro que tería que facer o alcalde é percorrer as parroquias e barrios e non esperar a que cheguen as eleccións, pero el non está nin se lle espera ata que comece a campaña electoral. Nós, sen embargo, estaremos durante os próximos meses visitando e abrindo un proceso de escoita á veciñanza”, apunta Fernández.