Podemos pide que se devuelva la tasa diaria a los comerciantes del Mercado de Nadal

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila presentó por registro una solicitud de las cuotas de 6,25 euros al día a los comerciantes en el Mercado de Nadal. La formación morada comprende que las condiciones climatológicas no jugaron a favor de las ventas, pero lamentan la “falta de compromiso do Concello” y la gestión del evento “como un mero trámite”.



Podemos mantuvo conversaciones con varios de los comerciantes. La portavoz, María de la O Fernández, considera que “sería bo que o Concello tivera un xesto coa xente que mantivo o posto a pesar do mal tempo”.



La edil señala que “con cambiar de ubicación no basta” y relata que “a falta de programación de actividades en torno ao mercado, a escasa iluminación da zona ou unha comunicación insuficiente, son cuestións das que o goberno local si é responsable”, señala Fernández González. Desde la formación morada reprochan al ejecutivo “a súa incapacidade para introducir novos elementos”, así como la “falta de seguimento”.



La portavoz de Podemos considera que “debemos traballar para que o Mercado de Nadal funcione e se consolide, pero para isto temos que dotalo de identidade propia e que non sexa unha mera réplica dos que xa existen noutras vilas”. En este sentido, María de la O Fernández pone el foco en la comunicación como una de las cuestiones a mejorar. “Non entendemos que existan paneis anunciando unha ruta dos xardíns efémeros, pero non se inclúa a existencia do Mercado nin a súa localización”, señala la edil de Podemos.

La dinamización a través de la programación de artistas y actividades del sector cultural de Vilagarcía, la generación de un espacio de degustación asociado al mercado o la inclusión de actividades para el público familiar son algunas de las propuestas que formulan desde Podemos. La otra, pasa por el diálogo, "escoitando ás persoas que coa súa particpación e a dos seus negocios demostran estar comprometidas co mercado".