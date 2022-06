Podemos y VeC acusan a Ravella de basar el cuidado de las zonas verdes en "cortar árbores"

La caída de un árbol en el parque de A Concha despierta las primeras reacciones entre la oposición. Los grupos municipales de Podemos- Marea da Vila y Vilagarcía en Común- Esquerda Unida reclaman explicaciones sobre el estado de las zonas verdes del municipio y critican que las medidas que se tomen sean "talar árbores".





"O equipo de goberno de Vilagarcía volve demostrar falta de previsión, descoido e abandono diante de problemas tan evidentes como o estado das árbores municipais. En lugar de prestar atención, o goberno agacha a cabeza e cando a situación é irremediable decide cortar as árbores enfermas de maneira que a cidade tamén está a perder patrimonio natural por causa de falta de atención", señala el portavoz de VeC, Juan Fajardo.





La representante de Podemos, María de la O Fernández González, señala que "Estaría ben saber que criterio sigue o goberno local para tomar esta decisión, pero a sensación é de que só se comproba o estado das árbores unha vez están danadas e non existe política algunha de prevención. Afortunadamente, da caída de onte non temos que lamentar consecuencias, pero debemos investir e traballar para que non volva a repetirse e a política de prevención non se basee en cortar as árbores".





Fajardo considera necesario "rediseñar" toda la política de parque y jardines. "Cando algo se fai mal, o xusto é rectificar", señala el portavoz de VeC parafraseando al alcalde, Alberto Varela.





Desde Podemos anuncian que registrarán, de nuevo, una solicitud para que se realice un estudio en el conjunto de zonas verdes. Recuerdan que en octubre se anunció que se harían varios en Ravella, A Compostela, Alameda e Praza de España, lo que señalan como "arbitraria".