Podemos Vilagarcía presenta as súas dez medidas estrela do programa coa mirada posta nas cousas “sinxelas”

A formación liderada por María de la O Fernández presentou onte as dez medidas estrela dun programa baseado nas cousas “sinxelas”. Fernández aposta por unha Vilagarcía “máis verde” e con “menos cemento”, por un plan de mantemento integral de centro e rural, por mellorar o sistema de coidados e por un plan de aparcadoiros e de planificación do tráfico, así como crear espazos para a mocidade. No programa tamén se inclúen outras cuestións como un plan de emprego e de dinamización económica, a mellora de instalacións deportivas, o uso cultural da actual biblioteca ou apostar polo feminismo de forma transversal en todas as áreas de goberno.