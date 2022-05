La Policía Local denuncia a un conductor que sextuplicaba la tasa de alcohol permitida

La Policía Local de Vilagarcía denunció a un conductor que sextuplicaba la tasa de alcoholemia. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo y el hombre fue interceptado cuando circulaba “de xeito sospeitoso” por el aparcamiento público de O Ramal, cerca de la zona de movida.



Los agentes le dieron el alto y le practicaron la prueba de alcoholemia que, en un primer momento, arrojó una tasa de 1,67. En el segundo test, realizado minutos más tarde, la tasa fue de 1,60, según indican fuentes municipales. En ambos casos, se trata de un nivel más de seis veces superior al límite de 0,25 que permite la legislación vigente.



El conductor, A.A.M, de 48 años de edad, fue denunciado y, al no estar implicado en ningún accidente, será llamado a comparecer a un juicio rápido.



Cabe recordar que no fue la única incidencia del fin de semana. Y es que, durante la noche del sábado, atentaron contra una patrulla de la Policía Local arrojando una botella de cristal contra el parabrisas del vehículo patrulla. Aunque no hay que lamentar daños personales, el coche quedó inutilizado.



Otro accidente extraño sucedió en la Rúa Santa Eulalia, donde un conductor chocó contra un macetero y se dio a la fuga, dejando allí el vehículo, que fue trasladado al depósito municipal.



Además, la patrulla de la Policía Local también detuvo, durante el fin de semana, a un joven de 23 denunciado por su pareja, de la misma edad, por un delito de violencia de género.