La Policía de Vilagarcía advierte de restricciones de aparcamiento y cortes de tráfico con motivo del desfile de carrozas

Vilagarcía sufrirá mañana domingo restricciones de aparcamiento y cortes de tráfico debido a la celebración del desfile de carrozas, en el que habrá grandes montajes inspirados en Peter Pan, El bosque animado y Alicia con la participación de unos 40 niños. Empezará a las 21:30 horas, pero los estacionamientos afectados deben quedar libres a las 17 horas y se aconseja a los vecinos con garajes que “sexan previsores”.



La Policía Local informó ayer de las medidas adoptadas para no entorpecer el paso de las carrozas, pero además ya colocó en estos días vallas y carteles informativos. El tráfico se cortará cuando empiece y las calles afectadas son Moreira Casal, Avenida Rosalía de Castro, Praza da Constitución, Juan Carlos I, Gumersindo Nartallo, Praza da Independencia, Padre Feijó, Edelmiro Trillo y Praza de España. Para evitar atascos, recomienda llegar con antelación y usar los parkings disuasorios de Carril (inmediaciones del IES), Santa Lucía- Escardia, Fexdega, Finca Douro, A Golpilleira, Marxión, Os Duráns, A Escardia, Avenida de Cambados-Piñeiriño y los de los supermercados de As Carolinas. “En xeral, debe evitarse acceder ao centro e, para vehículos en tránsito, recoméndase utilizar as vías de circunvalación”.