El PP asegura en O Hórreo que el libre marisqueo en Arousa “está funcionando” y que hay “reclutamento”

El relato de la situación del marisqueo en Arousa difiere mucho dependiendo de quien lo narre. Así se pudo demostrar ayer en la Comisión de Pesca del Parlamento en donde –una vez más– el estado del libre marisqueo volvió a ser objeto de debate. El asunto llegó a O Hórreo a través de los socialistas y fue el arousano Julio Torrado el que interpeló directamente a la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez para conocer directamente los planes de la Xunta de Galicia respecto del que fue durante años uno de los principales pulmones del marisqueo en la Ría: Os Lombos, O Bohído y Cabío. Torrado hizo suyas unas palabras de un marinero argumentando que “ao mar pásalle algo e non é nada bo”. El socialista indicó que desde el año 2009 hubo una importante pérdida de los permisos de explotación marisquera que en ese momento llegaban a los 6.500 y que ahora “apenas acadan os 4.000”. Además hizo referencia a una baja productividad en el libre marisqueo y de una “situación dramática” para el sector con la que “é moi difícil gañar un xornal a día de hoxe”.



Afirmaciones que negó abiertamente la conservadora Susana Rodríguez. Fue ella la que habló de euros para decir que en la actual campaña (que arrancó hace poco más de una semana) “na zona dos Lombos hai confrarías que están chegando aos 200 euros diarios”.



Sin embargo no fue este el único punto en el que difirieron los dos parlamentarios. Mientras que Julio Torrado acusó al gobierno local de cierta inacción a la hora de buscar soluciones a los problemas que relatan año sí y año también los patrones mayores –y el sector en general– Susana Rodríguez aseguró que desde la Xunta de Galicia se están llevando a cabo todas aquellas actuaciones recomendadas por los técnicos, “fanse informes periódicos” y “hai constante comunicación cos patróns”. Es más, aseguró que “dende o ano 2017 financiáronse arredor de 70 proxectos de rexeneración que implicaron investimentos de tres millóns de euros. Do plan que hai aprobado para toda Galicia o 50 % do investimento vai para a Ría de Arousa”. Quería así desmentir Rodríguez las afirmaciones de Torrado sobre la “inacción” de la Xunta en los citados bancos marisqueros.





La situación actual





Frente a una situación pesimista expresada por Julio Torrado –que coincide de hecho con lo que el sector viene declarando desde hace años– la directora xeral ofreció una visión de los bancos de libre marisqueo medianamente optimista. Incluso para una especie como el berberecho sobre la que –aquí sí– los dos políticos coincidieron. Es mala desde hace años y la solución definitiva a la bacteria que lo afecta todavía no se ha encontrado.



En todo caso la conservadora fue esperanzadora y aseguró que según los datos que maneja el gobierno gallego en Os Lombos la densidad media de individuos de berberecho está en los 8.000 por metro cuadrado. “É o maior reclutamento da serie histórica”, aseguró. Datos que no convencieron a Torrado, que volvió a insistir en las críticas que son públicas por parte de los patrones mayores. La responsable autonómica descartó el dragado del que también se habló en varias ocasiones alegando que “o banco marisqueiro está funcionando segundo os datos que temos”.