El PP cifra en más de 730.000 euros los sobrecostes de las obras del gobierno local desde 2019

El PP de Vilagarcía denuncia que, en lo que va de mandato, desde 2019, el gobierno local dedició más de 730.000 euros a pagar sobrecostes derivados de las modificaciones en sus proyectos. Un desembolso que, consideran los conservadores, en la mayoría de los casos “podría haberse evitado” si desde el ejecutivo “planificasen las cosas debidamente, actuasen con previsión y fuesen conscientes de que lo que están gastando en pagar los parches de sus fallidas obras es el dinero público de todos los contribuyentes”.



El PP analizó “numerosos” proyectos modificados que aprobó la Xunta de Goberno durante los últimos tres años y medio, detectando que en algunos “hablamos de un incremento del coste en un 40 por ciento”. Se trata, por ejemplo, de la terraza del Auditorio, que “como se olvidaron de meter la rampa y las escaleras” hubo que sumar 88.360 euros más a los 192.000 iniciales.



Otro ejemplo que ponen los conservadores es el Paseo a Canelas, con un incremento que cifran en casi un treinta por ciento. “A los cuatro meses las barandillas ya estaban rotas”, se quejan los populares vilagarcianos.





Molestias a los ciudadanos





El principal grupo de la oposición incide en que no se trata solo de una cuestión de dinero, sino también de los retrasos en las obras y las “irreparables consecuencias”. En este caso, recuerdan que “la reforma del Club de Remo nos salió más de 18.000 euros más cara de lo previsto y, aún por encima, el equipo se quedó sin competir en la liga autonómica por no poder usar las instalaciones”. La formación también recuerda el caso del albergue de Carril, “que dos años después sigue cerrado y aún estamos a la espera de explicaciones sobre el incumplimiento de los plazos”.



Para el PP, el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela achaca los modificados “a causas no contempladas en el proyecto inicial, cuando en realidad se deben a la falta de previsión o a la continua improvisación”.



En este sentido, ponen como ejemplos obras que están actualmente en marcha, como las de Arcebispo Lago o Sobrán, con costes que se incrementan en 112.000 y 83.400 euros, respectivamente. “Pone como excusa que, una vez iniciadas las obras, se encontraron con que las canalizaciones estaban en mal estado y que, por lo tanto, hay que renovarlas”, señalan desde el PP en referencia al gobierno local. Por elllo, la formación se pregunta si “no es más lógico estudiar cómo está la zona antes de iniciar los trabajos”.



Aunque sobre improvisación, para el PP el ejemplo “más claro” es el de las ciclovías. “A día de hoy ni siquiera sabemos si la obra se puede dar ya por concluida”, dice la formación, que ironiza con que “estaba tan bien planteado que, en el tramo de Alexandre Bóveda, tuvieron que ceder a la evidencia de que todo no cabía”.