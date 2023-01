El PP culpa directamente a Alberto Varela del mal estado de las playas del municipio

El Partido Popular de Vilagarcía culpa directamente al alcalde, Alberto Varela, del mal estado de las playas de la localidad. Según lo que expresan los conservadores, estos no se sorprendieron al conocer que ni el agua de O Preguntoiro ni la de A Concha llega a la calificación de “excelente”. En este sentido la portavoz de la formación y candidata a la Alcaldía, Ana Granja, expone que “han sido muchas las ocasiones que hemos exigido el mantenimiento de enclaves premiados en su día con bandera azul y que en la actualidad presentan un estado lamentable”. Critican que en esta problemática al alcalde “ni está ni se le espera, al asegurar recientemente que revertir dicha situación es muy complicado debido a la actividad portuaria y en realidad esta actividad siempre ha existido”.

Respecto a la calidad de las aguas Ana Granja se pregunta qué fue de la idea del PSOE de 2018 de “contratar un servicio privado de control de calidad de las aguas, ya que a día de hoy ni se ha contratado dicho servicio ni se ha otorgado una solución alternativa”. En todo caso entienden que la problemática que arrastran los arenales no solo está en el agua. “Como el alcalde no nos responde no sabemos si existe un plan de actuación o nos tocará vivir otro verano con playas sin arena, hormigón al aire o vertidos contaminantes”, subraya la candidata popular.

En este sentido creen que será el ciudadano el que pague las consecuencias de la “inactividad” del gobierno local. “El turismo se va a resentir y esto ya sabemos lo que supone. Además de pérdidas económicas que afectarán a diferentes ámbitos, proyectaremos una mala imagen de lo que debería ser nuestra gran apuesta”. Añade además que “es un entorno que debemos cuidar y mantener para que sea la carta de presentación de una ciudad referente por sus playas”. Dice que el PP propone un plan de recuperación de las playas “sin demorarlo más tiempo”.