El PP se hace eco de las denuncias sobre las deficiencias en Vilaxoán

El Partido Popular se hace eco de las denuncias de los vecinos de Vilaxoán sobre la falta de mantenimiento que sufre el municipio. Una de ellas es el parque de Dona Concha, donde los usuarios denuncia la rotura de las losetas del suelo de caucho del parque infantil.



“Un parque infantil no puede tener estos agujeros, hay que arreglarlos de inmediato y garantizar que los niños y niñas jueguen con seguridad”, asegura Ana Granja, portavoz de los populares.



Los vecinos también denuncian que, en esta zona, el mantenimiento es escaso y que el camino de tierra que la rodea, así como sus senderos interiores, están llenos de hierbas.



Otra zona foco de críticas es la Praza Rafael Pazos, donde se destrozó el mosaico durante la retirada de un adorno de Navidad. Granja considera una “vergüenza” que todavía no se haya reparado. Además, los hierros están sueltos, lo que consideran peligroso para los niños. “Al gobierno de Varela ya no solo no le importa la imagen de Vilaxoán, si no que ya ni vela por la seguiridad”, denuncia Granja. Otra queja es sobre el entorno del parque de Las Gaviotas, con una zona de recreo con mesas y sillas rotas. Estas deficiencias, dice el PP, ponen de manifiesto el “abandono” de la localidad