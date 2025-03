El PP reclama al Gobierno la “débeda histórica” de la Atención á Dependencia

El PP Provincial de Pontevedra reclama al Gobierno central que page “de inmediato” la “débeda histórica” de la Atención á Dependencia. Los conservadores cifran en 99,8 millones de euros solo lo que se le debe a la comunidad autónoma en referencia a los concellos de la comarca de O Salnés y, a mayores, a Catoira, Pontecesures y Valga.



Los populares indican que las cantidades impagadas en materia de dependencia por parte del Ejecutivo central es de “2.500 millóns de euros no que respecta a toda Galicia, que foi a cantidade que se lle deixou de pagar por esta prestación básica nos últimos anos”. Así pues el PP llevará al próximo pleno de la Diputación una moción en la que le exige al Gobierno “que abone de inmediato os impagos nos que incurríu con Galicia en materia de dependencia, xa que se trata de fondos que tiveron que adiantar a Xunta e os concellos e que nos corresponden para non seguir afondando na ferida do castigo, maltrato e discriminación na que o PSOE segue remexendo coa nosa provincia”. El PP apunta que el Gobierno nunca abona el 50% del coste del servicio “malia que llo esixe especificamente a Lei de Dependencia do ano 2006”. Creen los conservadores que esta financiación es “imprescindible” por las condiciones de Galicia, que es la segunda comunidad más envejecida de España después de Asturias y que tiene la tercera ratio de dependencia más alta. Recuerdan que solo en Galicia hay 77.000 personas declaradas como dependientes, de las cuales 23.765 pertenecen a la provincia de Pontevedra. Considera el PP que este es un servicio fundamental.