El pregón de “Manso” iniciará tres días de fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Vilaxoán

Salvador Cores “Manso” fue, durante décadas, parte indispensable de las fiestas del Carmen, en Vilaxoán. Por ello, la comisión organizadora tuvo claro que el debería ser el pregonero que arrancará los motores de una edición que llega tras dos años de restricciones.



“Manso” dará el pistoletazo de salida a tres días de fiesta por todo lo grande, en las que la música será la gran protagonista pero no faltarán tampoco los juegos infantiles, los fuegos y la devoción por la patrona de los marineros.



El pregón llega precisamente en el año en el que “Manso” y su acordeón no se encargarán, por primera vez en mucho tiempo, de dirigir las voces de Vilaxoán Canta. Toma el relevo Álvaro Cardalda en un evento que es símbolo de la localidad, y que tendrá lugar el lunes 18, a partir de las ocho y media de la tarde. Un broche de oro para unas fiestas que comenzarán el sábado a las ocho, con el pregón y la subida de la imagen de la Virxe do Carme desde la Cofradía de Pescadores hasta la iglesia parroquial. La comitiva irá acompañada por Os Terribles de Arousa. Seguirá la música a partir de las diez con la Banda Municipal, en una de esas actuaciones que tanto gustan. A continuación, la fiesta estará garantizada con Louband Oficial y Dani Barreiro & Friends.









Procesión Marítima





La jornada del domingo comenzará con alboradas y pasacalles a cargo de la Banda de Música de Ribadumia, que también ofrecerá un concierto a la una y media del mediodía. A las 12 horas habrá misa solemne cantada por la Coral Polifónica Máximo Patiño. La procesión marítima será por la tarde, algo después de las siete y media, y tras el lanzamiento de fuegos llegará la verbena, con Miramar y La banda de ayer.



El lunes, tras las alboradas y la misa comunitaria por los marineros fallecidos, la imagen del Carmen regresará a la Cofradía. Por la noche, tras el Vilaxoán Canta, las orquestas Magos y Los Player’s pondrán el toque final.