El problema del campanario limitará los actos de San Roque a fuera del atrio de la parroquial

Los problemas estructurales detectados en el campanario de la iglesia parroquial Santa Baia limitarán los actos de San Roque a fuera del atrio del templo. Los detalles concretos están todavía por decidir, pero desde el Consello Parroquial inciden que –a la espera de que se puedan ejecutar los trabajos esperados para garantizar la seguridad plena de la zona– lo que se ha acordado es que se respete el vallado existente y evitar aglomeraciones en la zona de la iglesia. Cabe recordar que en los actos de celebración del patrón de Vilagarcía hay dos momentos clave que se desarrollan en el entorno de la parroquial. El primero es la ofrenda floral con la que se da el pistoletazo de salida a las fiestas y que desemboca precisamente delante de la iglesia, en el atrio. El segundo el arranque de la procesión que lleva al santo desde el templo hasta la capilla del barrio que lleva su nombre, el día de la Festa da Auga. Hasta ahora la gente se agolpaba en los laterales del atrio, algo que este año se recomendará que no ocurra. Y es que a mes y medio de la celebración de este evento todo parece indicar que los daños estructurales que presenta el campanario no estarán arreglados en agosto. De ahí que las recomendaciones que se están dando desde el Consello Parroquial sean encaminadas a que se respeten las vallas colocadas en la parte izquierda y que la multitud se coloque en la vía pública, en donde ya rige la seguridad de la propia administración local.



Cabe recordar que fue la caída de un cascote de la torre del campanario la que alertó de posibles daños estructurales en la torre. Algo que sorprende, dado que no hace mucho que el propio Arzobispado de Santiago hizo una revisión del campanario para comprobar que todo está en perfecto estado. Ahora –y tras el incidente de la caída de la piedra– desde la entidad eclesiástica no descartan realizar un nuevo estudio para determinar el alcance de los daños. Algo para lo que, en todo caso, todavía no hay fecha.



Desde el Consello Parroquial también destacan que celebraciones como las bodas, bautizos o similares se están realizando sin problema en el interior de la iglesia y lo que se pide y advierte cuando la gente que acude a ellos sale al exterior es que se respete el perímetro que marcan las vallas.



De hecho eventos religiosos como el Corpus o el Sagrado Corazón de Jesús se limitaron al interior del templo cuando lo habitual era que la procesión fuese en el exterior. Desde el Consello Parroquial se tomó esa decisión para evitar riesgos, lo mismo que ocurrirá previsiblemente con San Roque a la espera de lo que diga el Concello.