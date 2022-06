El “profe guay” que enseña francés a través del lenguaje universal de las redes

Llegó a Galicia atraído por la lectura de “Fariña” y por el alcalde de Vigo. Aquí descubrió un universo que va más allá de series de televisión y una cultura que le encandila. Houcine El Gourari tiene treinta años y es precisamente esa juventud lo que le lleva a conectar con los adolescentes a los que da clase, y que ya lo han bautizado como “profe guay”.





Da clases de español en su Casablanca natal y de francés en Vilagarcía, a donde llegó a través del programa lector de la Xunta como auxiliar de conversación. Estuvo en los institutos de Carril y Fontecarmoa y su intención es repetir. “Pasamos muy buenos momentos y disfruto mucho con esta experiencia”, reconoce.





Y ello se debe a que sabe hablar el mismo lenguaje que sus alumnos, el de las redes sociales. Siempre siguiendo el guión marcado por el programa curricular, Gourari se vale de TikTok o Instagram para lograr que sus alumnos se suelten.





“Mis recetas en casa” fue una de las actividades planteadas durante el curso e incluso aquellos más tímidos se atrevieron a mostrar sus habilidades con la lengua del país vecino. “Hay alumnos que escriben bien pero a la hora de hablar se bloquean”, explica el “profe guay”.





La gastronomía sirvió también como base para otra de las actividades realizadas, en la que los alumnos probaron comida marroquí. Gourari se declara fan de la empanada y el pulpo, un plato, este último, que despierta reticencias entre aquellos que no lo conocen. Aunque para choque cultural, el que vivió el profesor marroquí durante sus primeros días en O Salnés. “Escuchaba a las personas hablar en voz alta y me parecía que iba a haber una pelea de un momento a otro”, comenta.













Encuentro de culturas







Cuando se fue acostumbrando al tono, descubrió una zona, la de O Salnés, que lo apasiona, con unos potenciales que van mucho más allá de las luces de Navidad. “Me gusta mucho el turismo de naturaleza y aquí hay mucho verde”, comenta el auxiliar de conversación.





El covid irrumpió de lleno en su viaje, pero le sirvió también para otra actividad con los alumnos, “Historias del confinamiento”, con vídeos en los que los jóvenes contaban cómo habían vivido la cuarentena. Con sus alumnos, Gourari apuesta por el juego como método de aprendizaje y por ello no le importa tampoco aprender sus códigos. Como la frase “O el mar, lugar del calamar”, que durante unos días tuvo que repetir, acompañada de unos gestos, para poder entrar en el aula.





Son momentos divertidos para unas enseñanzas en las que también se luchan contra los tópicos. Por ello, no duda en abordar con sus alumnos las otras versiones que existen sobre la Reconquista y también incide en las similitudes entre culturas, como el poco gusto por el lunes.





Él, por su parte, aprendió refranes como “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”, que este año le viene como anillo al dedo. De Galicia se llevará a Marruecos la hospitalidad (“nunca viví un acto de racismo”) y el cariño de sus alumnos. “Tengo la casa llena de dibujos”, señala el “profe guay”, que descubrió Galicia en los ojos tras los pupitres.