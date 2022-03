Los propietarios del solar del aparcamiento del Hospital piden ahora 100.000 euros al año por su alquiler

Propietarios del solar que, desde 2015, sirve de aparcamiento gratuito y público para usuarios del Hospital do Salnés, reclaman ahora un canon anual de 100.000 euros, actualizable según el IPC. Así lo remitieron en una propuesta escrita al Concello de Vilagarcía los titulares de la finca, situada en la subida al centro sanitario de Ande.



El Grupo de Empresas Rey S.L. propone a la administración municipal un nuevo contrato de arrendamiento, por un plazo mínimo de cinco años, que supondría el desembolso de, al menos, medio millón de euros, según el precio estipulado por los ofertantes en el escrito que aparece recogido en la acta del 21 de febrero de la Xunta de Goberno Local.



En el mismo documento aparece otra propuesta. Se trata de la que firma Parking Salnés, con terrenos también anexos, ofrecen dicha parcela, “que está legalmente habilitada para tal fin e que conta con licenza municipal para estacionamento, así como con todos os servizos necesarios para usuarios”, según consta en el escrito, en el que no se detalla, eso sí, el coste que tendrían para la administración municipal dichos terrenos.



El ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela acuerda que remitirá ambas propuestas a la Mancomunidade do Salnés, “por tratarse dun servizo público que se presta a todos os habitantes dos concellos que forman parte da área sanitaria”.









Obras de urbanización





La puesta en marcha de un aparcamiento en terrenos de los Rey ya se anunció en 2009, aunque por entonces se hablaba de un servicio de pago. En 2014, todo se materializó con un acuerdo gratuito de cesión entre los propietarios y el Concello y la Diputación, con los conservadores Tomás Fole y Rafael Louzán al frente de las administraciones municipales y provincial, respectivamente.



La cesión incluía la firma de un convenio, por un periodo de tres años, a través del cual la Diputación asumió la urbanización de los terrenos y la construcción de una acera hasta el propio centro de Ande. La finca propiedad de Fundiciones Rey tiene 3.700 metros cuadrados de superficie.



El convenio se renovó por última vez, al menos según lo que se hizo público, en 2017 y por un periodo de dos años. Ahora, la propuesta de los propietarios cambia totalmente el panorama, ya que pasaría de ser gratis para las arcas públicas a costar 100.000 euros al año.









Un helipuerto





Por otra parte, la parcela que ofrece Parking Salnés S.L. dispone de 19.000 metros cuadrados sobre los que se podría ampliar el aparcamiento existente, que a día de hoy sigue siendo escaso en numerosas ocasiones. Además, también sería viable para la puesta en marcha de un helipuerto, según indicaron en su día los propietarios de los terrenos, que son anexos al parking de pago de su misma titularidad.



La propuesta se presentó de manera formal ante el Concello en la tercera semana de febrero, tras tener conocimiento los propietarios de que la administración municipal estaba buscando un solar para aparcamiento, según explicaron.



La parcela se encuentra pegada al propio Hospital do Salnés. El Concello acordó remitir ambas propuestas al organismo que preside Marta Giráldez, para que se decida en el ámbito comarcal, al dar servicio a todo O Salnés.