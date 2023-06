El BNG de Vilagarcía apoyará la investidura de Alberto Varela como alcalde

Partido Socialista y BNG iniciaron en la sede de los nacionalistas las reuniones encaminadas a que Alberto Varela siga al frente de la Alcaldía de Ravella. Fue un encuentro cordial en el que no estuvieron ni Varela ni tampoco el cabeza de lista nacionalista, Xabier Rodríguez, sino representantes de las asambleas de las dos formaciones. Tras el acuerdo a nivel Galicia firmado en Santiago poco parece que haya que hablar sobre la investidura en Vilagarcía, dado que se da por hecho que los nacionalistas facilitarán el gobierno del PSOE al igual que hicieron hace ocho años. Así pues el BNG comunicó al PSOE que apoyará a Alberto Varela en la investidura del día 17. Que pasará después a la hora de negociar el reparto de áreas y salarios es algo todavía por decidir. Y es que parece que esta no será la única reunión que mantendrán las dos formaciones.



La postura del BNG de decidir no reunirse ni por protocolo con el Partido Popular no sentó nada bien en la formación liderada por Ana Granja. “Llama la atención que por una orden dada desde Santiago se haya perdido la oportunidad de hablar acerca de qué es lo que necesita Vilagarcía para los próximos cuatro años”, expone la conservadora. Añade además que “para nosotros la política es escuchar, dialogar y llegar a acuerdos y no crear confrontaciones”.



El PP entiende que el BNG ha hecho “caso omiso” al mensaje “transmitido por los vilagarcianos y sin escuchar siquiera por protocolo”. De hecho apuntan sobre los nacionalistas que “siguiendo única y exclusivamente directrices enviadas desde Santiago no han tardado en manifestar que no estaban dispuestos a permitir ningún gobierno del PP, sin analizar las características particulares de cada caso y las necesidades de cada Concello”.



Lo cierto es que la misma noche electoral –y ya incluso antes de la reunión de las cúpulas del PSOE y del BNG sobre este asunto– el candidato nacionalista Xabier Rodríguez apuntaba que su única línea roja era “non favorecer gobernos de dereitas”. Es por ello que –siendo el PP en Vilagarcía el partido más votado en los comicios locales– si los nacionalistas no votan a Alberto Varela en la investidura del próximo día Ana Granja sería alcaldesa.



En la asamblea socialista celebrada el martes, aparte de hablar sobre los resultados electorales, también se propuso a Modesto Pose para que forme parte de la lista en un puesto relevante para las generales del 23 de julio.