PSOE y BNG señalan que O Salnés es la “gran ignorada” en el Presupuesto

Tan solo un día después de hacerse públicos los Presupuestos de la Xunta para Arousa los dos partidos de la oposición –PSOE y BNG– coinciden en que las cuentas autonómicas “olvidan” de forma clara a la comarca de O Salnés. Así pues, tanto la diputada nacionalista Montse Prado como el socialista Julio Torrado exponen que el Presupuesto tiene claras ausencias y escasa fiabilidad. Fue el socialista el primero en comparecer para una valoración en la que ya anunció que habrá alegaciones, y varias y en la que no dudó en hablar abiertamente de la “rabia” hacia la comarca y de que Vilanova es “como non, o máis beneficiado nestas contas”. Principalmente el vilagarciano lamentó que “se anuncien investimentos que logo non están” e hizo alusión concreta a las partidas genéricas advirtiendo de que “non son finalistas e non se poden fiscalizar. O importante é que os investimentos saian con nomes e apelidos”. De hecho al PSOE le chirría especialmente la ausencia de partidas concretas para ejecutar los comprometidos y deseados centros de salud de Vilagarcía y de Meis y aseguró que “dende o PP hai un interese claro de que o centro de saúde de Vilagarcía se retrase no tempo. Estamos seguros de que se fai facer, porque hai un compromiso asinado e hai que cumprilo, pero queremos garantías”. Un apartado –el de Sanidad– al que también hace referencia Montse Prado en un comunicado. “Vemos nestes orzamentos nulas partidas para Atención Primaria, para o aumento de persoal ou para abrir consultorios pechados como é o caso de Vilaxoán ou o de Paradela, así como para garantir a atención pediátrica”.



Ambos diputados hicieron referencia a la materia sanitaria como elemento clave de su discurso a sabiendas de que hace tan solo una semana miles de personas de todo O Salnés se manifestaban en Vilagarcía reclamando mejoras. En este sentido Julio Torrado indicó que el Hospital do Salnés es el único de toda Galicia que no cuenta con una partida específica. “Se ao final do ano non se inviste nada nel, non hai oportunidade de reclamar”, afirmó.





Anuncios no ejecutados





Los dos diputados también coincidieron a la hora de denunciar que la Xunta de Galicia anuncia año tras año inversiones y proyectos que finalmente “non se chegan a executar”. En este sentido Montse Prado critica que “durante anos aparecen as mesmas partidas nos orzamentos e finalmente non se executan ou fano moi por debaixo do previsto”. Puso como ejemplos –los mismos prácticamente que esbozó Julio Torrado– la lonja de O Grove, la de Cambados o la modernización de la EDAR de Tragove. A este listado el socialista añadió la ansiada variante de Alba-Vilagarcía (que mejoraría el flujo de tráfico de la capital arousana con Pontevedra) aludiendo a que “o ano pasado destinaban 500.000 euros para o proxecto e nunca se executou e anunciábanse para este ano tres millóns que non aparecen. Agora fixan 100.000 euros e din que os tres millóns serán para o 2024”. En este sentido ironizó el vilagarciano con “o PP promete moi ben, pero cumpre moi mal”.



Montse Prado entiende que “estes orzamentos desementen a propaganda que tanto lle gusta ao PP e é unha auténtica burla que o delegado da Xunta veña a presumir nun intento de trasladar unhas cifras que non se corresponden logo coa realidade”. Lamenta la nacionalista que “non haxa reforzamento dos servizos públicos, senón que se consolidan os recortes nuns orzamentos expansivos polas partidas que veñen tanto da UE como do Estado”.



Las dos formaciones han anunciado enmiendas a las cuentas en varios de sus apartados.





O Barbanza





El PP defendió ayer sus cuentas para la comarca de O Barbanza alegando que las cuentas de la Xunta reafirman su compromiso con los concellos del margen norte de la Ría de Arousa. La diputada Ana García Vidal indicó que son unas cuentas “pensadas para as familias”.