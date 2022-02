Raúl Santamaría e Inmaculada Díez entran en el grupo municipal del PP tras la marcha de dos ediles

El actual presidente de Nuevas Generaciones, Raúl Santamaría, e Inmaculada Díez serán los nuevos concejales del Partido Popular de Vilagarcía en Ravella. Los dos entran en sustitución de Manuel Méndez y de Marcos Alcalde, que han decidido dejar sus actas al no poder compatibilizar su vida personal con la política, tal y como reseñan desde el propio partido conservador. El movimiento, no obstante, no pasa desapercibido cuando falta poco más de un año para las elecciones municipales de 2023 y teniendo en cuenta que, precisamente, el joven Raúl Santamaría es el mejor colocado en las quinielas para encabezar la candidatura conservadora en los próximos comicios. Su entrada en grupo municipal le permitirá ganar fluidez en los plenos y también presencia pública a modo de trampolín a corto y medio plazo. Tras la marcha de Manuel Méndez y Marcos Alcalde el PP echó mano de la lista de 2019 para poder cubrir las dos plazas vacantes. Antes que Raúl Santamaría estaba Noemí Agrelo, que manifestó que veía difícil poder compaginar su vida laboral con la actividad política. De ahí que el puesto sea cubierto por Raúl Santamaría.





Cabe recordar que de forma oficial solo el Partido Socialista -con Alberto Varela al frente- tiene decidido su candidato de cara a las elecciones de 2023. Nadie más. En el seno del PP fuentes del partido aseguran la buena posición de Raúl Santamaría, cuya juventud garantiza además un candidato a medio y largo plazo. Además en su día tanto la diputada Elena Suárez como la portavoz del grupo municipal Ana Granja también manifestaron su disposición a ser cabeza de lista, aunque dentro de la organización el nombre de Suárez sonaría con más fuerza que el de Granja.





La renuncia de Méndez y Alcalde se formalizará en la sesión plenaria de la próxima semana y la toma de posesión de los dos nuevos ediles será, previsiblemente, en marzo.