Ravella activa los procesos de peatonalización en Conde Vallellano, A Peixería y O Ramal

El Concello de Vilagarcía activará en breve la redacción de los proyectos para humanizar tres enclaves importantes en el centro urbano como son Conde Vallellano, el entorno de la Praza da Peixería y la zona de O Ramal. Desde la administración local explican que a medio plazo se prevé empezar con la redacción de los proyectos técnicos y de ejecución gracias a una subvención de 48.841 euros que acaban de conseguir Ravella con cargo a la línea de ayudas que ofrece la Diputación de Pontevedra. Unas ayudas que se habilitan para redactar proyectos para la recuperación de espacios públicos y la creación de sendas peatonales. A esta suma el Concello de Vilagarcía deberá aportar un 10 % con fondos propios.



Cada uno de los proyectos se adaptará a las características y necesidades de cada zona en concreto, pudiendo darse un tratamiento completamente peatonal o de uso compartido entre peatón y vehículo según se considere conveniente.



Así pues en el entorno de la Praza da Peixería se complementarán las actuaciones del denominado urbanismo táctico realizado hace un año. Por su parte la obra de Conde Vallellano buscará mejorar la imagen de la calle y adaptarla a la estética y características de las zonas anexas recientemente humanizadas: la Praza de Galicia y Arzobispo Lago.



En el caso de la zona adquirida recientemente por el Concello en O Ramal la actuación servirá para acondicionar el espacio como zona de esparcimiento y de tránsito que sirva de nexo entre el parque Miguel Hernández, el Paseo Marítimo y la playa de A Concha, creando un corredor verde como solución de continuidad.



Trámites

La redacción de los proyectos es un paso que el ejecutivo de Alberto Varela intenta realizar siempre con el objetivo de ir adelantando trabajo y tener los documentos disponibles para cuando vayan surgiendo convocatorias de subvenciones o línea de ayudas de otras administraciones y así poder concurrir a ellas. Dicen desde Ravella que muchas de esas convocatorias no son periódicas, sino que surgen con carácter extraordinario y puntual, con unos plazos muy cortos. De ahí que disponer ya a priori de los proyectos da la oportunidad de obtener financiación y no dejarla pasar por no contar con la documentación ya elaborada.



La humanización de estos tres enclaves no es algo que llegue por sorpresa. De hecho el propio alcalde, Alberto Varela, apuntaba en más de una ocasión que tras Arzobispo Lago llegaría Conde Vallellano, para completar así la peatonalización de lo que es la parte central de la ciudad que en su día se inició con la calle Rey Daviña y con Castelao. Es previsible que el modelo que se seguirá en Conde Vallellano –a espera de que se redacte el proyecto– sea el mismo que se ha adoptado en la Praza de Galicia y en Arzobispo Lago. En lo que respecta al entorno de A Peixería por uno de sus laterales ya no se permite la circulación del tráfico rodado con el objetivo de poner la calle a disposición del peatón. En O Ramal se hará el proyecto más ambicioso, dado que es a día de hoy una zona sin actuación.