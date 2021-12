Ravella aprueba el pago de 60.000 euros en becas a un total de 161 estudiantes

Un total de 161 estudiantes de Vilagarcía se beneficiarán de las becas habilitadas por el Concello de Vilagarcía. Los beneficiarios recibirán entre 400 euros -cuando se trata de estudios universitarios o similares- y los 200 -cuando se refiere a Formación Profesional y similares, además de la Uned.





Lamentablemente 30 de los aspirantes que sí cumplían con las bases quedaron fuera de las ayudas porque, según las normas, en su concesión no podían pasarse de los 60.000 euros consignados. El baremo tiene en cuenta, fundamentalmente, la renta familiar y así se establece en el orden de la lista final. Es por ello que aún cumpliendo los requisitos puede darse el caso de no tener acceso a las ayudas.

En esta convocatoria se presentaron 219 solicitudes, pero solo 191 cumplieron. De los rechazados, además de los 30 por falta de consignación presupuestaria hubo 20 más por exceder el límite de renta, cinco por no cursar estudios cubiertos por estas ayudas, dos por no superar al menos el 50 % de las materias del curso y una por haberse presentado fuera de plazo.



Por otra parte la Xunta de Goberno aprobó también ayer una segunda tanda de ayudas a la educación infantil. En total en esta segunda convocatoria se aprobaron 23 nuevas bolsas que, unidas a las 227 ya admitidas en la primera edición, suman las 250 totales por importe de 15.000 euros. Es decir, una beca de 60 euros por cada una de las matrículas.