Ravella dice que otro convenio de Lantero no fue posible porque la familia quería dejar abierta “a vía orixinal”

El gobierno local asegura que el acuerdo para un nuevo convenio urbanístico sobre los terrenos de la antigua fábrica de Lantero no fue posible porque los propietario querían dejar “aberta a vía orixinal”. Una “duplicidade” que el Concello no aceptó “polo prexuízo que isto podería supoñer para os intereses xerais da cidade”.



El ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela defiende que, en todo momento, tuvo voluntad para llegar a acuerdos. “Os mesmos afectados recoñecen no seu comunicado as negociacións que durante tres anos se mantiveron para desbloquear o asunto”, aseguran en un comunicado.



El problema reside, señalan desde el gobierno municipal, a la hora de aplicar la normativa urbanística. “As condicións recollidas inicialmente no convenio non cumrpen coa lexislación vixente, de aí que non se puidera incorporar ao PXOM nesas circunstancias”, aseguran desde el Concello.



De hecho, apoyan su versión en la administración autonómica. “Este extremo foi incluso consultado e confirmado con responsables e técnicos da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio”, apuntan desde el ejecutivo.



El gobierno local incide en que acata, “como non podía ser doutro xeito”, la sentencia, pero advierten de que esta se refiere “única e exclusivamente ao feito de non terse incluído o convenio no PXOM” y que “non entra a valorar os aspectos urbanísticos”.



Pero dicho acuerdo, inciden desde el Concello, será incorporado al Plan Xeral de Ordenación Municipal “conforme á normativa urbanística actualmente en vigor”, tal y como, apuntan, “se indica no fallo”.



El equipo de Varela defiende su actuación en todo este asunto. “Independentemente de que esta situación de irregularidade se produce dende o ano 2006, o actual executivo non escatimou en esforzos para tratar de buscar unha solución”, apuntan desde Ravella.



De hecho, señalan que sobre la mesa había una propuesta “asumible” para los terrenos de Rosalía de Castro, situados en segunda línea de playa. Sin embargo, según el gobierno local socialista la solución no fue posible porque la familia quería mantener “aberta” la vía del convenio de 2004. Fue este desacuerdo el que llevó el conflicto a los tribunales, que dieron la razón a los propietarios.



Oposición “electoralista”

Al margen de esta cuestión, el gobierno local socialista reprocha la actitud de los grupos de la oposición, a los que acusa de “tratar de aproveitar” un problema “xerado e que se vén arrastrando dende hai 16 anos para atacar ao goberno local manipulando os feitos”.



Una actitud que contraponen a la del propio ejecutivo. “Mentras este goberno se esforza por buscar o equilibrio e respectar os dereitos lexítimos dos propietarios de Lantero e garantir o interese xeral da cidade, outros están xa en modo precampaña e non dubidan en mentir e distorsionar a realidade co único obxectivo de tratar de mellorar os resultados na próxima cita electoral”.



El ejecutivo centra sus críticas en el lado izquierdo, aunque no de forma expresa. “Cómpre lembrar que algún dos grupos que agora responsabilizan a este goberno de incumprir o convenio e de causar un grave prexuízo aos propietarios de Lantero, non hai tanto tempo demandaba que a totalidade dos terreos se recolleran no PXOM como parque público”, afirman sobre Esquerda Unida.



En cuanto a Podemos, los acusan de “amedrentar” a la ciudadanía con “proclamas demagóxicas e alarmistas” por preguntarse cuánto costará el conflicto. Ravella asegura que el único coste será adoptar el convenio a la actual normativa.