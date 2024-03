Ravella encarga un informe para optimizar el consumo de agua y ahorrar casi 6.000 euros al año en el canon

El Concello de Vilagarcía encargará un informe a la empresa concesionaria del agua, Espina y Delfín, para intentar optimizar los recursos y ahorrar al año unos 5.700 euros. Técnicos municipales del área de Alumado Público e Mantemento redactaron un informe sobre la situación del suministro y recuerdan que solo las aguas que vierten a la red de saneamiento y que van a pasar por la depuradora están sujetas al pago del canon establecido por Augas de Galicia, de la Xunta. “Estas augas son as que proveñen de inodoros, lavabos, lavadoras ou duchas entre outras”, exponen los técnicos. Recuerdan en ese mismo informe que las aguas destinadas al riego, a las fuentes, a la limpieza de calles o a efectivos de emergencias como Bombeiros y Protección Civil están exentas del pago de esa tasa. “Todas as augas que non desembocan á rede de saneamento deberían estar libres do canon. Son augas que se filtran no terreo ou desembocan na rede de pluviais, polo que están exentas da depuración porque son augas que non o necesitan”, señalan los técnicos.



Así pues, lo que sugieren estos mismos profesionales al gobierno local es que se instalen bocas de riego en instalaciones municipales señaladas para evitar –precisamente– el pago en el canon del agua cuando no es necesario. “Isto supoñería un aforro anual aproximado de 5.700 euros, xa que suporía que esa auga non pase polos contadores”, indican.



Es por ello que la Xunta de Goberno ha acordado solicitar a Espina y Delfín presupuesto para realizar las modificaciones necesarias en la red de abastecimiento de agua potable para la instalación de bocas de riego que permitan las correcciones del canon del agua. Estas actuaciones serían en el colegio de Rubiáns, en el recinto ferial de Fexdega y en la Praza de Abastos.

El Concello pedirá que se revisen irregularidades de consumo en varios puntos del centro y de la periferia



En ese mismo informe –y con el fin de optimizar el consumo y también pagar menos– se pide una revisión de una posible avería en la instalación del Cementerio y que se revise un error en la facturación por parte de Espina y Delfín respecto de la instalación del Centro Social de O Sixto.



Irregularidades

En el informe del departamento de Mantemento exponen que se han detectado irregularidades en el suministro y en el consumo en instalaciones como el cementerio, la Praza de Abastos, el centro cultural de Trabanca Badiña, en el colegio de Rubiáns, en la escuela infantil de Vilaxoán y en Fexdega. Irregularidades que serán trasladadas a Espina y Delfín para que compruebe qué está pasando.



Todas ellas medidas encaminadas a un ahorro sostenible tanto económico como ambiental.