Ravella espera llevar el pliego de la basura a Pleno a principios de año

El gobierno local de Vilagarcía espera poder llevar a Pleno el pliego de la basura y proceder a la adjudicación del servicio en el primer mes del próximo año 2023. Así lo confirmaban ayer tanto el alcalde, Alberto Varela, como el edil de Limpeza, Lino Mouriño, que acudieron a la carpa de la Praza de Galicia en donde se informaba sobre el reciclaje de aceite doméstico y sobre el uso de los puntos limpios móviles que empezarán a funcionar en la ciudad muy pronto. “É un contrato complexo e sabémolo pero levamos un bo ritmo e estamos avanzando”, declaraba Mouriño. “Irá en xaneiro”, aseguraba el alcalde. Y es que la adjudicación de ese contrato es vital para que el servicio de limpieza se adapte a la nueva realidad urbana de la capital arousana, con más zonas peatonales y con retos como el compostaje o el contenedor marrón por cumplir.





En materia de reciclaje y de sostenibilidad el Concello está dando pasos. Usuarios de BATA eran ayer los encargados de informar a los que se acercaban a la carpa sobre la importancia de reciclar el aceite doméstico y les regalaban un embudo para facilitar estas tareas en la viviendas. Además también informaban sobre la nueva disponibilidad –que será previsiblemente a mediados de este mes– de los cuatro puntos móviles adquiridos por el Concello para evitar que –para pequeños enseres desechables– los vecinos tengan que desplazarse hasta Pinar do Rei, en Xiabre. Así pues en estos remolques móviles pueden depositarse desde pequeños aparatos electrónicos, hasta bombillas, ropa e incluso cápsulas del café. Para estas últimas “conseguimos un acordo cunha empresa que xestiona eses residuos”, tal y como explicaba Lino Mouriño.





Los dos responsables políticos se mostraron conscientes del problema que hay con los voluminosos en las calles de la ciudad. “Nós pedimos concienciación e que por favor a xente ou vaia a Pinar do Rei ou avise para activar o sistema de recollida porta a porta. Só hai que chamar”, matiza Mouriño. De hecho achaca la proliferación de colchones abandonados en las calles a que “agora a xente non merca estes produtos maioritariamente no comercio local, que se encarga xa da recollida do anterior, senón que opta por outras opcións e desfaise de mala maneira dos colchóns vellos”. Cabe recordar que hay una campaña activada para preventir este tipo de prácticas.