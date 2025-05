Ravella no elaborará el informe del VaiBike reclamado por el PP: “O que queredes e cargarvos o servizo”

El funcionamiento del servicio del VaiBike es ya un asunto recurrente en el debate político vilagarciano y la sesión plenaria del pasado viernes no fue una excepción. Los populares elevaron una moción en la que solicitaban la elaboración de un informe técnico y económico completo sobre el servicio, que abordara el estado de las bicicletas y de las estaciones, uso real del servicio, evaluación del coste por usuario y tasa de recuperación del gasto; además de pedir la subsanación y reparación de las deficiencias que presente el servicio. Una propuesta que, a ojos del PSOE y BNG, “agacha detrás algo interesado: cargarse o servizo”, por lo que se opusieron a la moción.



“No me canso de decirlo, las bicicletas son muy malas”. Así inició la portavoz popular, Ana Granja, el debate sobre la moción presentada en el Pleno del viernes, en el que insistió en la necesidad de arreglar las “continuas deficiencias”: “luces oxidadas y fundidas, estaciones desactivadas...” Una circunstancia que, según Granja, hace que “la gente no utilice el servicio porque no se fía” de un adecuado funcionamiento.



La medida contó con el respaldo de Esquerda Unida, cuyo portavoz, Juan Fajardo, lamentó el poco uso que, a su juicio, tiene el servicio: “O último que vin foi algún despistado en decembro”. “Este goberno compra e inaugura, pero non mantén”, criticó el edil, que pidió que se arreglen las deficiencias enumeradas en la moción.



Una propuesta que, sin embargo, se quedó en la orilla, porque ni BNG ni PSOE se mostraron de acuerdo en el contenido de los informes que pide el PP. Así lo expresó primero el portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez Paz, que reconoció como “queixas lexítimas” el relatorio prensentado por algunos de los usuarios, pero apuntó que, según pudo constatar con la empresa gestero, “eses problemas vanse solucionando” y que detrás de las propuestas del PP “agáchase algo interesado: cargarse o servizo”. En esta línea, el nacionalista recordó que el exalcalde popular Tomás Fole prescindió del servicio. Una decisión que, aseguró, buscan también ahora desde el PP: “Non nola intenten colar”.



En la misma línea se pronunció la portavoz del gobierno, Tania García, que rememoró el abandono de las bicicletas en el Auditorio durante el mandato de Fole y subrayó que “nós si cremos neste servizo público”, así como indicó que “vanse respondedo ás incidencias”.



Unas acusaciones que, en cualquier caso, negó en rotundo la portavoz popular: “¿En algún punto de la moción pone algo de cargarse el servicio? Lo que estamos pidiendo es que lo pongan a punto”, reivindicó Granja, que afeó al gobierno socialista y al BNG, a los que se refirió como “el bipartito”, que saquen a la palestra a Fole cuando en el año 2013 Vilagarcía estaba sumida en una importante crisis, “con unha débeda de máis de 21 millóns herdada do bipartito”, lo que provocó que se tuviera que prescindir del servicio, explicó.



Así y todo —y en un último turno de intervenciones en el que las interrupciones de los ediles populares al portavoz nacionalista provocaron que el alcalde tuviese que llamar al orden en varias ocasiones— las explicaciones de la popular no convencieron al gobierno, que resumió la propuesta del PP en “preguntar se o servizo é rentable ou non” y “o que nós defendemos e que é rentable para a cidadanía”, zanjó.



En el mismo sentido se pronunció el regidor, Alberto Varela, que defendió que “somos críticos con nós mesmos”, pero “non podemos aceptar críticas de quenes prescindiron do servizo”. Además, se mostró especialmente duro con Fajardo, al que acusó de estar más del lado del PP que con las izquierdas: “Cando un vai en sentido contrario ao resto, soe ser porque se está equivocando”