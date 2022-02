Ravella recupera el Desfile de Carnaval pero las Comparsas se resienten hasta 2023

Vilagarcía recuperará este año el Desfile del Martes de Entroido, tras el parón de 2021 motivado por la pandemia. La Concellería de Cultura trabaja en la organización del evento que, “ao celebrarse ao aire libre e incluír o correspondente protocolo sanitario, permitirá o desenvolvemento seguro dun dos eventos máis esperados e vistosos do ano”, señalan fuentes municipales.



Lo que no será posible este año será recuperar el Certame de Comparsas. La Concellería de Cultura se puso en contacto con las agrupaciones, que explicaron que, debido a las restricciones sanitarias primero y a la precaución después, llevan meses sin reunirse por lo que no fue posible elaborar los vestuarios, las coplas y ensayar. De esta manera, habrá que esperar un año más para disfrutar de su humor.



La Concellería de Cultura busca también una alternativa para el tradicional baile infantil de la Praza da Peixería. La Xunta aconseja prescindir de esta actividad, pero Ravella trabaja en otro tipo de actividad destinada a los más pequeños y se mantiene a la espera de conocer el protocolo específico que dictarán las autoridades sanitarias para el Carnaval.





Actos al aire libre





Como cada año, el desfile de disfraces mantendrá la faceta de concurso, en le que se podrá participar en las distintas categorías establecidas (individuales, parejas y grupos) en las modalidades infantil y de adultos, respectivamente. La Concellería de Cultura está elaborando las preceptivas bases que recularán el concurso y en las que se establecerán los premios y las cantidades de los mismos, así como los plazos de inscripción.



Tras recorrer las calles de la ciudad, al igual que cada año, el desfile finalizará con la entrega de los premios, que este año se llevará a cabo al aire libre, en la Praza da II República.