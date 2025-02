Ravella recurre a una modificación de crédito para abonar 526.904 euros en facturas y servicios del año pasado

El gobierno local de Vilagarcía ha decidido recurrir a una modificación extraordinaria de crédito para pagar un importe global de 526.904 euros en facturas y servicios correspondientes al pasado año. El asunto será tratado en el Pleno del jueves y, para que salga adelante, debe contar con el visto bueno de la mayoría de los concejales de la Corporación. El informe del departamento de Intervención elaborado respecto a este asunto señala que el expediente está conformado por facturas que ascienden a un total de 403.368 euros. Estas incluyen justificantes de gasto con registro contable en el año 2024 y que corresponden a contratos menores de suministro y servicios derivados del normal desarrollo del Concello realizados precisamente la pasada anualidad. En todo caso carecían de crédito adecuado, de ahí que ahora se busque aprobar esta operación.

En esa relación de facturas están casi 19.000 euros en consumos de telefonía correspondientes a los meses de noviembre y de diciembre. En esa cuantía global se incluye la certificación de obra del proyecto “Adecuación de la Plaza de Abastos para acciones de hábitos saludables y economía circular (Mercado de la Verdura)” con un importe de 16.946 euros. En el grueso también están liquidaciones de gasto a la Mancomunidade do Salnés por 5.333 euros y el abono de las recargas del Vaibús a la Empresa Pereira S.L. correspondientes a los meses de octubre y noviembre y que suman más de 10.000 euros.



La modificación de crédito también servirá para abonar el importe de 5.640 euros por la cuota ordinaria correspondiente al año 2024 a la Asociación de Entidades Locais pola Lingua.



El informe de Intervención señala que es necesario que el expediente se someta a aprobación plenaria debido a que “o crédito que existe dispoñible é específico para gastos do 2025 e non para gastos de exercicios pechados”. Eso sí, señala ese mismo informe que esta modificación no afectará a las necesidades económicas del servicio a lo largo del año.



Lo cierto es que el del jueves será un pleno con un fuerte peso económico, dado que el ejecutivo socialista también lleva el listado de obras que busca financiar con un nuevo plan de fondos europeos –los EDIL– y con los que podrá ejecutar inversiones por más de seis millones de euros. Entre ellas el proyecto de Veiga do Mar en Vilaxoán y la ampliación de la piscina de Fontecarmoa.