Ravella retocará todas las ciclovías desgastadas cuando deje de llover

Una vez que paren las lluvias y que el pavimento esté lo suficientemente seco la empresa que se encargó de ejecutar las ciclovías de Vilagarcía procederá a la reparación de los desperfectos detectados. Así lo señalan desde el Concello, que insisten en que los trabajos se ejecutarán en cuanto se pueda, dado que el suelo debe estar muy seco para que la pintura se adhiera debidamente al mismo. Y es que cabe recordar que el sistema de ciclovías que se reparte por algunas de las calles de la capital arousana ha sido objeto de numerosas críticas, pues en alguno de sus tramos la pintura está totalmente desgastada. De hecho en algunos puntos ni se nota que estuvieron pintadas hace tan solo unos meses.



Dado que la obra todavía no ha sido recepcionada por el Concello y que cuenta con una garantía es la empresa encargada de ejecutarlas la que debe proceder ahora a su reparación. De hecho ya se actuó hace unas semanas en la zona de Doutor Tourón, pero la acción quedó paralizada a consecuencia del inicio de las lluvias. La cuestión es que no puede llover días antes ni tampoco después, porque la pintura podría diluirse de nuevo.



La necesidad de estar pendientes de la situación meteorológica es lo que impide al Concello poder poner una fecha concreta para que se puedan ejecutar los trabajos y, más, para cuando puedan estar finalizados. Eso sí, señalan que la idea es terminarlo “cuanto antes”.



Desde la administración local exponen que se van a retocar todas las zonas en las que se han detectado problemas y a mayores aquellas que están pintadas en rojo, dado que el material que se usó concretamente en estos puntos no está bien.



Los mayores desperfectos pueden verse en la avenida de Doutor Tourón y en la zona de As Carolinas en donde la pintura está totalmente desdibujada y es prácticamente imposible diferenciar las zonas que están destinadas para las bicicletas y cuales son de uso exclusivo para los peatones. De ahí que en su momento suscitase muchas críticas tanto por parte de la oposición como de los vecinos.