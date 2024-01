Ravella señala que trabaja ya con el personal de la biblioteca para su pronto traslado

El gobierno local de Vilagarcía apunta que desde el Concello ya se está trabajando con el personal de la biblioteca de Rey Daviña y varios servicios municipales para organizar el plan de traslado de los fondos bibliográficos a las nuevas dependencias de la calle Castelao. El ejecutivo que preside Alberto Varela responde así a las críticas vertidas desde el grupo municipal del Partido Popular sobre los retrasos tanto en la obra como en el citado traslado. Ante esto los socialistas critican “os continuos cambios de postura aos que nos ten acostumados o PP de Vilagarcía, que seguen demostrando que o principal grupo da oposición perdeu o rumbo xa hai moito tempo”. El gobierno local entiende que el único “afán” del PP es “tratar a toda costa de atacar a este goberno, preferindo bombardear constantemente o proxecto, criticando cada paso que íamos dando na súa procura e opoñéndose ao investimento”.



De hecho el equipo de Alberto Varela le recuerda a la portavoz del PP, Ana Granja, que “se hoxe estamos a piques de estrear unha biblioteca modelo, ampla e propia do século XXI, non é grazas á colaboración do PP, senón ao empeño que puxo neste proxecto o goberno socialista e ao apoio económico recibido da Deputación presidida por Carmela Silva.



Dicen desde el Concello que “non é a primeira vez que o PP local trata de ocultar que non recoñece nin loita polos intereses de Vilagarcía e, cando se dá conta do erro cometido, di todo o contrario do que estaba a dicir e defende con uñas e dentes o que un minuto antes atacaba sen mesura”. Se refieren los socialistas al “caso das xestións para a construción do novo centro de saúde no solar da Comandancia e, máis recentemente, cos camiños escolares seguros”.



El Concello insiste en que el traslado debe hacerse de tal forma que ocasione el mínimo perjuicio posible a los usuarios de la biblioteca, sobre todo a aquellos que la utilizan como sala de estudio.