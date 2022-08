Os Remolóns arranca con la preparación del próximo Entroido con el “casting” abierto

La asociación de Sobradelo Os Remolóns ya está preparando el próximo Entroido, una de sus celebraciones preferidas. De hecho el colectivo mantiene abierto el “casting”, que no es otra cosa que una invitación abierta a todos aquellos que quieran participar en esta comparsa que se ha convertido en una esencial no solo en el Entroido de Vilagarcía, sino de toda la comarca de O Salnés e incluso de Galicia. Así pues todos aquellos que quieran animarse a participar en sus celebraciones –en donde también estuvo la ofrenda floral a San Roque del día del pregón– no tienen más que contactar con ellos a través de sus redes sociales.