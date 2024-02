Reportaje | A Sardiña lanza un último berro multilingüe para que Vilaxoán sexa escoitado

Os veciños de Vilaxoán tiveron que recorrer á Sardiña para lanzar un “SOS”. E o peixe, sen mostra de rencor e pese a que se dispoñía a acudir ao seu propio enterro, cumpriu co convenio. Un berro nas catro linguas do Estado: Galego, castelán, vasco e catalán, que é moi claro. “Escoitádenos”, podía lerse na recreación que puxo fin ao Entroido máis aventureiro da comarca.



Vilaxoán tivo que adiar os actos debido ás eleccións, xa que o Festival de Comparsas celébrase no centro sociocultural do Preguntoiro, que é local de votacións. Tamén foi, debido á choiva, o escenario do último acto do Entroido, o Enterro da Sardiña.



Non faltou na cita a reivindicación. Os veciños levan anos esperando a diversas actuacións de importancia na zona, como a rexeneración do Preguntoiro, renovación do saneamento en diversos puntos ou o arranxo do paseo máis próximo ao porto e á praia, coas beirarrúas completamente levantadas.

Os veciños aproveitaron a cita para recordar as reivindicacións pendentes, como a rexeneración da praia do Preguntoiro



Estas mensaxes coláronse nun Entroido que non perde nunca o seu toque ácido, que os vilaxoaneses levan no sangue. Foi unha das poucas vilas nas que a troula se mantivo fronte a vento, marea ou choiva. A música, o baile e as comparsas forman parte do ADN da localidade do Vilaxoán Canta.



Un peche de ouro



Aínda que a lectura das ladaíñas estaba prevista para O Campo (Praza de Rafael Pazos), finalmente trasladouse para o centro sociocultural, como o resto dos actos. O velorio comezou ás oito da tardiña, co son da sirena da lonxa, recordando o marcado carácter mariñeiro do Entroido vilaxoanés.



Tras a lectura das ladaíñas, a finada sardiña, nun último acto heroico de reivindicación, fixo caer un último berro para que as autoridades tomen nota e Vilaxoán sexa escoitado. Despois, os agradecidos veciños levárona para a rampla do Preguntoiro, para facer a queima e darlle unha última despedida. O Enterro de Vilaxoán é, xunto ao do Carril, un dos actos centrais carnavalescos no municipio de Vilagarcía. O carrilexo, organizado polo Gato Negro, tivo lugar o domingo pasado.



Próximos eventos



O Enterro de Vilaxoán puxo fin aos actos do Entroido en Vilagarcía, pero na comarca aínda queda programación pendente. É o caso do famoso Momo de Vilanova, unha das citas máis esperadas polos amantes da festa máis irreverente de todo o calendario.



Estaba previsto para mañá, pero as previsións non son nada favorables. Por iso, a organización, da que forman parte Concello e comisión, decidiu adialo para o 3 de marzo. Haberá que esperar ata entón para coñecer a identidade do boneco que arderá na fogueira. Tamén para a feira de oportunidades “Stock Fuera”, que Vilanova Centro ten previsto celebrar, por primeira vez, nestas datas.



Os que xa non tentarán máis á sorte neste cambiante inverno son os veciños de Meis, que deixan o Entroido para as temperaturas da primavera. Polo momento, non hai data dispoñible, pero ante o temor de que a choiva siga presente nas próximas datas, o Concello optou, de forma excepcional, por esta solución.